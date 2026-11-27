O presidente do STF, Edson Fachin, prorrogou o inquérito que investiga o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pela negociação de recursos com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Os recursos foram enviados aos Estados Unidos supostamente para financiar o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão atende a um pedido da PF, com parecer favorável da PGR, e tem validade de 60 dias.

“Estando o pedido devidamente fundamentado em linhas apuratórias remanescentes, defiro dilação. Remetam-se os autos à Polícia Federal, a quem determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua as diligências postuladas, sem prejuízo de outras relevantes às hipóteses de investigação”, declarou Fachin.

Continua após a publicidade

O presidente da Corte também prorrogou os inquéritos que investigam o senador Jaques Wagner (PT-BA) e uma rede de ataques digitais financiada pelo Banco Master.

‘Divergência severa’ nos recursos

Continua após a publicidade

Em outubro, a PF informou ao STF ter encontrado uma “divergência contábil severa” nos recursos enviados por Vorcaro aos Estados Unidos.

Uma análise preliminar identificou que a empresa Entre Investimentos repassou, a pedido do banqueiro, 12,33 milhões de dólares ao fundo Havengate, que fica no Texas e é administrado pelo advogado de Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Entretanto, os dados apresentados pela produtora Go Up, responsável pelo filme, mostram a entrada no Brasil de apenas 2,8 milhões de dólares. A diferença é de 9,5 milhões de dólares.

Uma das hipóteses da investigação é se o filme “serviu como narrativa de cobertura para a ocultação, simulação e desvio de recursos”.

Continua após a publicidade

“A análise preliminar dos dados evidencia uma divergência contábil severa: enquanto a Entre Investimentos enviou US$ 12,33 milhões ao fundo Havengate no Texas, os contratos de câmbio apresentados pela Go Up Ltda. comprovam a entrada efetiva no Brasil de apenas US$ 2. 817. 149,35 (R$ 14. 688. 117,73), ingressados via Moneycorp Banco de Câmbio S. A. sob a justificativa de empréstimo/mútuo da Go Up LLC”, diz um documento elaborado em setembro pela PF.

Para a corporação, é “indispensável submeter todo o acervo documental e bancário a um rigoroso exame pericial forense para confrontar os aportes internacionais, a contabilidade da produtora brasileira e o lastro das despesas declaradas”. Esse foi um dos motivos para o pedido de prorrogação do inquérito.