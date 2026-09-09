Fachin marca sessão pública para STF analisar mensagens de Vorcaro a Moraes
Presidente do Supremo convocou sessão extraordinária para a manhã da próxima terça-feira na Corte
O presidente do STF, Edson Fachin, marcou para o dia 15 de setembro, às 10h, o julgamento que analisará o relatório da PF que detalhou a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.
Os ministros devem decidir se abrirão ou não uma investigação contra Moraes.
Fachin convocou uma sessão extraordinária para analisar o caso. No fim de semana, o relator, André Mendonça, havia liberado o processo para julgamento.