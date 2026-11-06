Fachin homologa delação de empresário investigado no caso Master

O presidente do STF, Edson Fachin, homologou o acordo de delação premiada do empresário João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos.

Mansur é investigado pela suspeita de auxiliar nas fraudes envolvendo o Banco Master.

O acordo foi enviado pela PGR ao STF em setembro, inicialmente ao ministro André Mendonça, que era o relator da investigação sobre o Master.

A homologação coube a Fachin, contudo, porque o presidente da Corte assumiu temporariamente a condução do caso.