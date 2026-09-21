Fachin é o ‘presidente certo, no momento certo’ para tirar STF da crise, diz Ayres Britto

Ex-presidente do STF e uma das vozes mais respeitadas no país, o ex-ministro Carlos Ayres Britto avalia que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, é o magistrado certo, no lugar certo e no momento certo da história para conduzir o tribunal nesta crise envolvendo as revelações sobre as relações de Daniel Vorcaro com integrantes da Corte.

O tribunal está dividido sobre investigar as mensagens do dono do Banco Master trocadas com Alexandre de Moraes, que é alvo de um relatório da Polícia Federal por suspeitas de atuar como conselheiro e informante do banqueiro. As relações suspeitas se deram enquanto o escritório de advocacia da família de Moraes fechava contratos milionários com o banco, tendo o próprio ministro do STF como revisor do arranjo.

Na semana passada, o STF, em vez de analisar o relatório, aprofundou a crise ao expor divergências dos ministros sobre o caso num julgamento marcado por tumulto processual e troca de ofensas. Presidente da Corte, Fachin foi desrespeitado por colegas em diferentes momentos. As cenas chocaram o país e reforçaram a avaliação de que há um movimento no tribunal para que tudo seja abafado, algo que não contaria com a concordância de Fachin e dos ex-ministros do STF, com sustenta Ayres Britto.

“Tudo tem que ser apurado. Nada tem que ser escamoteado, nada tem que ser escondido ou negligenciado. E acho que o ministro Fachin é o presidente ideal para isso. Está no lugar certo, no momento certo. Por isso que assinamos nós, ministros e ex-presidentes do Supremo, aquela nota de apoio a ele, confiando nele, no trabalho dele”, diz Ayres Britto ao Radar.

Continua após a publicidade

Na visão de Britto, Fachin fará os movimentos na Corte com sabedoria e prudência para evitar nulidades e garantir que nada seja abafado.

“Na hora certa, o presidente Fachin irá chamar o feito à ordem e colocar as coisas nos devidos lugares. Na área jurídica, principalmente no Supremo, os fins legítimos só devem ser buscados por meios igualmente legítimos. A contaminação prejudica a pureza do feito. Então, quero crer que o ministro Fachin esteja agindo assim, com certa prudência, que é do estilo dele. Mas ele não vai botar nada para debaixo do tapete. É uma questão de dias”, segue o ex-presidente do Supremo.

Continua após a publicidade

Sem citar nomes, Britto lembra que a Constituição prevê o contraditório e a ampla defesa e que todos os supostos envolvidos nas fraudes de Daniel Vorcaro devem ter o direito ao devido processo legal. O que não significa, alerta Britto, “jogar tudo para as calendas gregas”.

“Quem fala por último, que é o Supremo, tem que ser o primeiro a observar a Constituição, porque o guardião último da Constituição é o Supremo”, diz o ex-ministro. “E o Supremo deve dar o exemplo de observância do devido processo legal. O que não significa jogar para as calendas gregas. Uma coisa é evitar o alongamento burocrático, escamoteador das coisas, cúmplice. Outra coisa é a pressa, a precipitação. Há um meio termo aí. E eu acho que Fachin é a pessoa ideal para fazer esse balizamento”, segue o ex-presidente do Supremo.