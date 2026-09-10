Fachin conversa com ministros sobre Moraes e recebe pressões por sessão secreta no STF

O presidente do STF, Edson Fachin, tem conversado com os colegas para definir como será a sessão da próxima semana para analisar o relatório da PF que detalhou a relação do ministro Alexandre de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O objetivo de Fachin é conversar com todos os integrantes da Corte antes do julgamento, marcado para a manhã de terça-feira.

Enquanto isso, o presidente sofre pressão para realizar uma sessão fechada, sem transmissão ou presença do público. O motivo seria evitar pressões da população.

O regimento interno do STF determina que “as sessões serão públicas, salvo quando este Regimento determinar que sejam secretas, ou assim o deliberar o Plenário ou a Turma”.

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Até o momento, Fachin apenas determinou a realização de uma “sessão plenária extraordinária”, sem detalhar como será. O relator do caso, ministro André Mendonça, pediu uma análise “pública e transparente” do caso.

O raio-x dos ministros do STF