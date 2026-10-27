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Brasil

Fachin começa a arquivar investigações relacionadas ao inquérito das fake news

Presidente do STF encerrou apurações contra o pastor Silas Malafaia e o jornalista Guilherme Fiuza

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 18h38
Ministro Dias Toffoli, de cabelos brancos e bigode, usando terno azul-marinho, gravata estampada e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com microfones à frente e um frasco de álcool em gel à esquerda. Ele olha para a direita, com expressão séria, em um ambiente formal com parede de mármore claro ao fundo
O presidente do STF, Edson Fachin, durante sessão  (Gustavo Moreno/STF)
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Fachin começa a arquivar investigações relacionadas ao inquérito das fake news Priorize VEJA no Google

O presidente do STF, Edson Fachin, começou a organizar o acervo que recebeu junto com a relatoria do inquérito das fake news, assumido por ele em setembro. Nesta terça-feira, Fachin arquivou três casos relacionados e cobrou informações da PF em um quarto. As ações eram conduzidas anteriormente por Alexandre de Moraes.

Um dos processos encerrados foi o que apurava se o pastor Silas Malafaia atuou para atrapalhar o andamento da ação penal que terminou por condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

Malafaia chegou a sofrer busca e apreensão nesse caso, mas a PGR considerou que os elementos reunidos não foram suficientes para confirmar o seu envolvimento nos fatos.

Outra investigação arquivada mirava o jornalista Guilherme Fiuza por incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em relação ao primeiro crime, Fachin considerou que houve prescrição, já que o fato ocorreu em dezembro de 2025 e o prazo para punição é de três anos.

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Já sobre a segunda suspeita, a PGR concluiu que não havia provas de participação nos bloqueios de rodovias em novembro de 2022 ou nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Fachin também arquivou um inquérito que investigou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o influenciador Paulo Figueiredo Filho, também por atrapalhar a ação penal da trama golpista.

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Nesse caso, contudo, já houve a apresentação de denúncia (e, no caso de Eduardo, condenação), então o encerramento foi uma formalidade.

O presidente do STF ainda questionou a PF sobre possíveis diligências pendentes em um inquérito que investiga se Bolsonaro vazou uma investigação sigilosa. A investigação foi aberta em 2021, mas ficou praticamente paralisada nos últimos anos.

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