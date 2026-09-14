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Brasil

Fachin atende Moraes e pede a Mendonça fim de sigilo sobre pagamentos de Vorcaro

Presidente do STF acatou posição da PGR

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 12h22 | Atualizado em 14 set 2026, 12h38
Homem idoso, branco, de óculos e bigode, veste terno azul, camisa branca, gravata vinho e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom. Ele está em uma mesa de madeira com microfones, um notebook com o logo do STF, álcool em gel e canetas coloridas. O fundo é uma parede de mármore claro com detalhes em arco
O presidente do STF, Edson Fachin, durante sessão (Gustavo Moreno/STF)
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Fachin atende Moraes e pede a Mendonça fim de sigilo sobre pagamentos de Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do STF, Edson Fachin, atendeu a uma solicitação do ministro Alexandre de Moraes e pediu ao ministro André Mendonça a retirada de sigilo de um processo sobre os pagamentos de Daniel Vorcaro a políticos e autoridades da República.

Fachin seguiu o parecer da PGR, que concordou com a proposta de Moraes.

“Tendo em vista a manifestação da Procuradoria-Geral da República, acolho o pedido formulado pelo e. Ministro Alexandre de Moraes para
solicitar que o e. Ministro André Mendonça promova o levantamento do sigilo”, determinou Fachin.

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No domingo, Moraes afirmou ao presidente da Corte que a ação “possui elementos essenciais” para a sessão extraordinária de terça-feira, que vai analisar as mensagens trocadas por ele com Vorcaro.

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Na manhã desta segunda, o vice-procurador-geral da República Hindenburgo Chateabriand Filho, reforçou o pedido. “Como se trata de documento tido como relevante para que ministro desse tribunal possa compreender a totalidade dos fatores que o tema a ser debatido envolve, em coerência com as premissas do parecer anterior, a Procuradoria-Geral da República entende que também deve ser retirado o sigilo”, afirmou.

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Alexandre de Moraes
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