Fachin afirma que Judiciário ‘não faltará à legalidade’

O presidente do STF, Edson Fachin, declarou nesta terça-feira que o Judiciário brasileiro “está à altura dos desafios” que enfrenta e afirmou que cumprirá a “legalidade constitucional”.

A declaração foi feita durante um evento do CNJ e ocorre em meio à crise no STF, devido a acusações mútuas entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

“Eu estou plenamente convencido de que o Poder Judiciário brasileiro está à altura dos desafios que se lhe apresentam no momento contemporâneo. E a Justiça brasileira não faltará à legalidade constitucional, por certo, por seus deveres que decorrem da própria Constituição”, afirmou.