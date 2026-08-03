Fachin abre os trabalhos do STF falando das críticas que a Corte recebe da sociedade

Presidente do STF, o ministro Edson Fachin abriu os trabalhos do semestre, nesta segunda-feira, com um discurso no plenário da Corte em que pregou o respeito a críticas que o Supremo recebe da sociedade em função de suas decisões.

“A força institucional do STF não reside na ausência de crítica, mas na capacidade de conviver com ela sem perder a serenidade necessária ao exercício da função jurisdicional”, disse Fachin.

“Um tribunal constitucional, que decide sobre temas de grande repercussão social, há de aceitar, como natural, que suas decisões sejam debatidas, analisadas e, por vezes, contestadas pela opinião pública. Essa tensão, quando exercida dentro dos limites republicanos, não fragiliza a instituição. Fortalece a democracia”, seguiu Fachin.

O Supremo segue dividido, nos bastidores, sobre a implementação de um código de ética e conduta para os integrantes do tribunal. O debate ganhou força na esteira de revelações do escândalo do Banco Master e das relações de Daniel Vorcaro com integrantes do STF.

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Fachin não fez referência direta ao caso, mas buscou reforçar, entre os colegas, a necessidade de “diálogo permanente com a sociedade”, tanto para comunicar decisões do tribunal quanto entender o que atrai tantas críticas ao trabalho da Corte.