Numa época de banalização do termo gourmet, a marca carrega esse “sobrenome” com algumas justificativas nobres. Seu hambúrguer, caseiro e de selo próprio, é feito com carne de raças britânicas, só leva vazio na composição e nunca passa por congelamento. A criatividade também surge como um ingrediente comum no cardápio, tanto nos nomes quanto nas fórmulas. Nos dois endereços, o cliente pode começar a refeição com as u.f.o. balls, esferas fritas com boa dose de queijo de minas meia-cura e maionese de pesto (R$ 19,50, dezoito unidades). Os molhos da casa, aliás, formam um capítulo à parte. São dez tipos, que podem enriquecer petiscos e sanduíches, como o de aïoli, parmesão, pimenta-verde e mostarda com mel. Esse último ingrediente entra na montagem do hambúrguer obelix, que ainda traz alface ou rúcula, queijo brie e anéis de cebola empanados (R$ 34,00, com 220 gramas de carne e fritas). Na matriz, no Jardim das Américas, o complexo da marca conta com uma cafeteria e, em breve, uma pizzaria. No endereço de São Francisco, o casarão de 1905 é um atrativo extra. Há outras duas unidades com o selo Fábrica Downtown, mas com oferta mais restrita de produtos e serviços. Uma fica dentro da Vila Yamon, espaço gastronômico no Alto da XV. A outra, na região central, tem como proposta servir sanduíches aos clientes para que eles comam num balcão. Rua Trajano Reis, 443, São Francisco, ☎ 3328-6581 (140 lugares). 18h30/0h (seg. a qua. até as 23h; fecha dom.); Avenida Comendador Franco, 4387, Jardim das Américas, ☎ 3267-3803 (130 lugares). 18h30/23h (sáb. e dom. 12h/15h30 e 18h30/23h; fecha seg.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood

2º lugar: Whatafuck hamburgueria

3º lugar: Carniceria rock’a