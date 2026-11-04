Exposição celebra os 300 anos de Fortaleza no Museu de Arte Contemporânea do Ceará

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o MAC-CE, inaugura, no próximo sábado (7), a exposição Terra de vento, água e sal.

Com curadoria de Lucas Dilacerda, a mostra celebra os 300 anos de Fortaleza a partir de diferentes olhares sobre a história da capital cearense, reunindo obras de cinco artistas que abordam suas paisagens e transformações sociais.

O título da exposição reúne três elementos fundamentais para compreender a história da cidade. O vento representa os deslocamentos e as retirâncias forçadas das populações que ajudaram a construir Fortaleza. A água simboliza a vida, mas também as disputas históricas pelo acesso aos recursos naturais. O sal representa a purificação dos corpos e a corrosão das estruturas arquitetônicas imobiliárias pela ação do tempo e da maresia.

A proposta também questiona a imagem turística de Fortaleza como uma cidade de sol e praias, mostrando que sua história é atravessada por desigualdades e disputas pelo direito à cidade.

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Para o curador Lucas Dilacerda, celebrar os 300 anos de Fortaleza também significa reconhecer as histórias que foram esquecidas. A exposição convida o público a olhar para além dos cartões-postais e compreender a cidade a partir das experiências de seus habitantes.

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A exposição integra o projeto Acervo In-Permanente, que busca ampliar o acesso à coleção do museu, incentivando a pesquisa, a preservação e a difusão do patrimônio cultural.

Nesta edição, obras de Leonilson e Zé Tarcísio, pertencentes ao acervo do MAC-CE, dialogam com novas doações de Gi Monteiro, Jane Batista e Letícia Façanha.

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“Leonilson apresenta a paisagem como extensão da subjetividade e como memória coletiva e afetiva. Zé Tarcísio critica as transformações sociais da paisagem, mobilizadas pela especulação imobiliária, e utiliza a pedra como símbolo do corpo e da resistência”, diz o MAC.

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“Letícia Façanha retrata paisagens noturnas atravessadas pelas luzes laranjas das torres eólicas e pelas contradições do discurso de modernização e energia limpa. Gi Monteiro propõe o escuro em contraposição à ‘Terra da luz’, evocando a memória de lagoas aterradas no subsolo escuro da terra. Já Jane Batista cria autorretratos com máscaras e indumentárias feitas de materiais reutilizados da comunidade periférica do Servluz. Suas fotografias discutem identidade e o direito das mulheres negras de construírem suas próprias imagens”, segue o MAC.