🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Brasil

Exposição celebra os 300 anos de Fortaleza no Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Com curadoria de Lucas Dilacerda, a mostra reúne obras de Leonilson e Zé Tarcísio e novas doações de Gi Monteiro, Jane Batista e Letícia Façanha

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h30
Praia do Meireles, Fortaleza
Praia do Meireles, Fortaleza (Luis Morais/VEJA)
Continua após publicidade
Exposição celebra os 300 anos de Fortaleza no Museu de Arte Contemporânea do Ceará Priorize VEJA no Google

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o MAC-CE, inaugura, no próximo sábado (7), a exposição Terra de vento, água e sal.

Com curadoria de Lucas Dilacerda, a mostra celebra os 300 anos de Fortaleza a partir de diferentes olhares sobre a história da capital cearense, reunindo obras de cinco artistas que abordam suas paisagens e transformações sociais.

O título da exposição reúne três elementos fundamentais para compreender a história da cidade. O vento representa os deslocamentos e as retirâncias forçadas das populações que ajudaram a construir Fortaleza. A água simboliza a vida, mas também as disputas históricas pelo acesso aos recursos naturais. O sal representa a purificação dos corpos e a corrosão das estruturas arquitetônicas imobiliárias pela ação do tempo e da maresia.

A proposta também questiona a imagem turística de Fortaleza como uma cidade de sol e praias, mostrando que sua história é atravessada por desigualdades e disputas pelo direito à cidade.

Siga
Continua após a publicidade
Pessoa com o rosto coberto por uma máscara texturizada, com pequenas protuberâncias escuras na testa e bochechas. Cordas grossas e trançadas envolvem a cabeça e o pescoço, caindo sobre o ombro esquerdo. A imagem em preto e branco tem um tom sombrio e artístico
Obra de Jane Batista (./Divulgação)

Para o curador Lucas Dilacerda, celebrar os 300 anos de Fortaleza também significa reconhecer as histórias que foram esquecidas. A exposição convida o público a olhar para além dos cartões-postais e compreender a cidade a partir das experiências de seus habitantes.

Continua após a publicidade

A exposição integra o projeto Acervo In-Permanente, que busca ampliar o acesso à coleção do museu, incentivando a pesquisa, a preservação e a difusão do patrimônio cultural.

Nesta edição, obras de Leonilson e Zé Tarcísio, pertencentes ao acervo do MAC-CE, dialogam com novas doações de Gi Monteiro, Jane Batista e Letícia Façanha.

Continua após a publicidade
Pessoa de pele escura com turbante branco, metade do rosto e pescoço cobertos por sementes claras, olhando para a direita em fundo branco
Obra de Jane Batista (./Divulgação)

“Leonilson apresenta a paisagem como extensão da subjetividade e como memória coletiva e afetiva. Zé Tarcísio critica as transformações sociais da paisagem, mobilizadas pela especulação imobiliária, e utiliza a pedra como símbolo do corpo e da resistência”, diz o MAC.

Continua após a publicidade

“Letícia Façanha retrata paisagens noturnas atravessadas pelas luzes laranjas das torres eólicas e pelas contradições do discurso de modernização e energia limpa. Gi Monteiro propõe o escuro em contraposição à ‘Terra da luz’, evocando a memória de lagoas aterradas no subsolo escuro da terra. Já Jane Batista cria autorretratos com máscaras e indumentárias feitas de materiais reutilizados da comunidade periférica do Servluz. Suas fotografias discutem identidade e o direito das mulheres negras de construírem suas próprias imagens”, segue o MAC.

Mulher jovem, morena, com cabelo escuro preso, vestindo camiseta preta e calça preta, sentada em uma cadeira escura. Ela olha diretamente para a câmera com uma expressão neutra. Ao fundo, uma parede clara com várias pinturas abstratas penduradas.
Obras de Letícia Façanha também integram a exposição – Foto: Gabriel Bessa (./Divulgação)
Publicidade
TAGS:
cultura
Fortaleza-CE
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).