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Brasil

Explosivo lançado por drone atinge telhado de casa durante tiroteio no Complexo da Penha

Policiamento foi intensificado na região, que vive momentos de tensão por disputas entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Gustavo Villela 4 ago 2026, 09h45
Artefato explosivo (à direita) atinge casa durante noite de tiroteio no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Artefato explosivo (à direita) atinge casa durante noite de tiroteio no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. (Redes sociais/Reprodução)
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Explosivo lançado por drone atinge telhado de casa durante tiroteio no Complexo da Penha Priorizar nos meus resultados Google

Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, relataram um intenso tiroteio na madrugada desta terça-feira, 4. Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o som de disparos na região, que vive momentos de tensão por disputas entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

Em nota, a Polícia Militar que monitora a área desde a noite de segunda-feira, 3, e que identificou que drones teriam lançado artefatos explosivos nas proximidades do Morro do Sereno, no Complexo da Penha. Um dos explosivos, inclusive, atingiu a casa de uma moradora (veja abaixo). Também foram ouvidos disparos no interior da comunidade, em direção à Cidade Alta. A corporação também informou que o policiamento foi intensificado na região.

O uso de drones para monitoramento, transporte de drogas e lançamento de explosivos é cada vez mais comum no submundo do crime fluminense. Uma granada explodiu dentro da piscina de um imóvel situado no Complexo da Penha no final de julho. A detonação, segundo a polícia, aconteceu durante um churrasco frequentado por integrantes do Comando Vermelho.

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Em maio deste ano, um adolescente foi gravemente ferido em Brás de Pina após ser atingido por uma granada lançada por um drone utilizado pelo tráfico. No mesmo mês, um explosivo foi encontrado no telhado de uma creche, na Comunidade do Dique, no Jardim América.

A frequência das ocorrências fez com que a Polícia Civil criasse, em março, um setor dedicado ao combate à utilização dessas aeronaves controladas por controle remoto por organizações criminosas, a Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas.

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