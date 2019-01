Explosão de duto da Petrobras em SP não teve vítimas, afirma Transpetro

Uma explosão atingiu um duto da Petrobras neste final de semana, desta vez em São Paulo. Segundo a Transpetro, braço de transportes da estatal petroleira, na tarde de sábado, 29, funcionários consertavam um duto na região após mais uma tentativa de furto de óleo quando o empreendimento explodiu, sem fazer vítimas, já que o local era desabitado.

Segundo relatos em redes sociais, as labaredas chegaram a ficar bem altas e assustaram os moradores da região. A Transpetro ainda não informou a causa da explosão.

REF.OCO. 15:12 As equipes do Corpo de Bombeiros permanecem no local no combate as chamas. #193I pic.twitter.com/cmOE6XELKL — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 29, 2018

“O incidente teve início na tarde de hoje (29) durante reparo em um duto que teve combustível furtado no último dia 27. A Transpetro ressalta que a colaboração dos moradores vizinhos aos dutos é muito importante para minimizar o perigo que todos correm com esse crime”, disse a Transpetro em nota no site da Petrobrás.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 15h, em Cidade Líder, bairro da Zona Leste da capital paulista. Oito viaturas ajudaram a controlar o fogo. Na tarde de domingo, ainda havia uma viatura dos bombeiros acompanhando os trabalhos da Petrobras. A corporação também afirma que não houve vítimas.

Também após um furto de óleo, no dia 8 de dezembro mais de 60 mil litros de petróleo vazaram de um oleoduto no município de Magé, no Rio de Janeiro. O vazamento atingiu o rio Estrela, que desagua na baía da Guanabara. A limpeza foi concluída no último dia 12, segundo a Transpetro, que continua a monitorar a área, para mitigar os impactos ao meio ambiente.

A Transpetro informa constantemente que todos podem entrar em contato com a companhia por meio do telefone 168 caso identifiquem qualquer movimentação suspeita na faixa de dutos e em terrenos próximos. A ligação é grátis e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

(Com Estadão Conteúdo)