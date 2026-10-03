Explosão de bueiro deixa três pessoas feridas na Avenida Paulista

Uma explosão em uma estrutura subterrânea na altura do número 52 da Avenida Paulista, em São Paulo, deixou três pessoas feridas na manhã deste sábado, 3. Segundo a Polícia Militar, duas mulheres e um homem sofreram queimaduras e foram encaminhados conscientes à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 11h23. As informações preliminares apontam que um bueiro explodiu e atingiu as vítimas. Três viaturas foram mobilizadas para o atendimento. A Polícia Militar esclareceu ainda que o episódio não tem relação com o ato político que reúne o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad, candidato ao governo de SP, na avenida. A explosão aconteceu em um local distante da concentração de manifestantes.