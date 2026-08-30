Exercício de guerra próximo a Brasília vai reunir militares dos EUA, França e Paraguai

O Brasil receberá, na semana que vem, militares de três países — Estados Unidos, França e Paraguai — para um exercício de guerra em Formosa, no interior de Goiás.

A entrada dos militares estrangeiros, acompanhados de armamentos, munições e equipamentos de combate, foi autorizada pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

O treinamento acontece anualmente desde 1988 e, neste ano, será realizado entre os dias 3 a 25 de setembro.

Segundo o governo, 115 militares foram autorizados a entrar e permanecer temporariamente no Brasil.

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O Exército dos Estados Unidos enviará para o exercício 55 soldados.

A França terá 40 homens e o Paraguai comparecerá com 20 militares.