Executado em 2021, sargento da PM é mais um suspeito da morte de Marielle

Na delação premiada homologada pelo Ministério Público do Estado do Rio e pelo Tribunal de Justiça, o ex-PM Élcio Queiroz afirmou que o sargento da Polícia Militar Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, foi intermediário do que chamou de “missão” da execução da vereadora Marielle Franco por Ronnie Lessa. Macalé foi executado em 2021, no bairro de Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense.

O delador e Ronnie Lessa estão presos desde 2019, acusados do assassinato de Mariele e do motorista Anderson Gomes. Na manhã desta segunda, 24, mais um suspeito de participar do assassinato, Maxwell Simões, foi preso em uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro.

