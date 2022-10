Ex-vereador do PT, Zezinho é morto a tiros em Jandira; polícia investiga

29 out 2022, 12h02

Por Kelly Miyashiro 29 out 2022, 12h02

Ex-vereador do PT (Partido dos Trabalhadores), Reginaldo Camilo dos Santos, mais conhecido como Zezinho, foi morto a tiros na cidade de Jandira, interior de São Paulo, na sexta-feira, 28. Segundo a CUT (Central Única dos Trabalhadores), o bancário de 51 anos voltava para casa após participar de uma campanha que pedia votos para Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência, e Fernando Haddad, que disputa o governo do Estado de São Paulo, ambos do PT. Procurada por VEJA, a Secretaria de Segurança Pública informou que está investigando o caso.

“O caso foi registrado como homicídio pela Delegacia de Jandira e encaminhado ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Seccional de Carapicuíba, que instaurou inquérito policial para apurar todas as circunstâncias dos fatos. Diligências são realizadas em busca de elementos que auxiliem na identificação da autoria. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”, informou a SSP.

De acordo com testemunhas, por volta das 17h, Zezinho conversava com moradores de Jandira sobre o segundo turno das eleições que será realizado no domingo, 30, quando um homem armado saltou de um veículo e atirou à queima-roupa. O ex-vereador foi atingido na cabeça e morreu imediatamente. A Guarda Civil Metropolitana foi a primeira a chegar ao local.

Durante seu mandato, o então vereador fez diversas denúncias de corrupção em áreas como saúde e em processos de licitações da prefeitura de Jandira. Neste ano, Zezinho disputou a eleição como deputado estadual, mas não conseguiu se eleger.