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Brasil

Ex-vereador de Queimados morre baleado durante abordagem da PM no Rio

Jefferson Dias da Silva, secretário do município na Baixada Fluminense, foi baleado na Avenida Brasil após desobedecer ordem de parada policial

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h27
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, sorri para a câmera, vestindo blazer azul-marinho sobre camiseta creme. Ao fundo, pessoas sentadas e em pé em um auditório com mesas de madeira e cadeiras, e uma janela com o brasão de uma cidade
O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, na Baixada Fluminense, Jefferson Dias da Silva  (Instagram/Reprodução)
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O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, na Baixada Fluminense, Jefferson Dias da Silva, morreu aos 51 anos após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de segunda-feira 19, na Avenida Brasil, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu na altura de Bonsucesso, nas proximidades da estação Marinha Mercante do BRT. Conhecido como Jeferson da Linave, o ex-vereador estava em um carro da marca BYD quando policiais militares efetuaram disparos contra o veículo. Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada. O automóvel percorreu alguns metros antes de parar.

Vídeos gravados por pessoas que passavam pela via mostram policiais atirando em direção ao carro. As imagens devem auxiliar na apuração da dinâmica da ocorrência.

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A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local, que as imagens das câmeras corporais dos agentes serão analisadas e que outras diligências estão em andamento.

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