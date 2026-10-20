Ex-vereador de Queimados morre baleado durante abordagem da PM no Rio

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Jefferson Dias da Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados, morreu aos 51 anos após ser baleado pela Polícia Militar na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante uma abordagem, após o ex-vereador, conhecido como Jeferson da Linave, desobedecer uma ordem de parada. A investigação está a cargo da DHC.

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O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, na Baixada Fluminense, Jefferson Dias da Silva, morreu aos 51 anos após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de segunda-feira 19, na Avenida Brasil, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu na altura de Bonsucesso, nas proximidades da estação Marinha Mercante do BRT. Conhecido como Jeferson da Linave, o ex-vereador estava em um carro da marca BYD quando policiais militares efetuaram disparos contra o veículo. Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada. O automóvel percorreu alguns metros antes de parar.

Vídeos gravados por pessoas que passavam pela via mostram policiais atirando em direção ao carro. As imagens devem auxiliar na apuração da dinâmica da ocorrência.

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🚨 TRAGÉDIA – Ex-vereador de Queimados morre após ser baleado pela polícia no RJ O ex-vereador de Queimados (RJ) Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, foi morto a tiros pela polícia na Avenida Brasil na noite desta segunda-feira (19/10). https://t.co/Dipo0mPjIm — Visão da Rua (@visaodaruaa) October 20, 2026

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local, que as imagens das câmeras corporais dos agentes serão analisadas e que outras diligências estão em andamento.