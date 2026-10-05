Ex-seleção, Luís Fabiano tem desempenho fraco nas urnas de São Paulo

Ídolo do São Paulo e com passagens pela seleção brasileira, o ex-jogador Luis Fabiano não foi bem-sucedido em sua primeira candidatura eleitoral. Concorrendo a uma vaga como deputado federal pelo MDB em São Paulo, o ‘Fabuloso’ recebeu apenas 9.613 votos, ficando muito distante da Câmara dos Deputados.

Nas redes sociais, Luis Fabiano afirmava que sua missão era “ajudar a criar condições melhores para crianças e jovens se desenvolverem e ter um olhar com carinho para mães atípicas”.

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