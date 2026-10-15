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Brasil

Ex-segurança de MC Kevin e Deolane Bezerra, Nego Jader morre em São Paulo

Jader estava internado desde o dia 8 de outubro

Por Flávio Monteiro 15 out 2026, 16h19
Homem negro de pele escura, com cabelo raspado e barba rala, usando óculos de sol esportivos brancos com lentes espelhadas azuis, vestindo uma camiseta azul-marinho, olhando para baixo com uma expressão séria. O fundo está desfocado com tons de verde e azul
Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra e MC Kevin (Reprodução/Instagram)
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O segurança Nego Jader, conhecido por trabalhar na proteção de nomes como Deolane Bezerra e MC Kevin, morreu nesta quarta-feira, 14. Jader estava internado em um hospital de São Paulo desde o dia 8 de outubro, quando teve uma convulsão. Ainda não há informações sobre a causa da morte de Jader, mas o segurança estava na UTI com comprometimento renal.

Jader se destacou ao atuar na segurança do funkeiro MC Kevin, morto em maio de 2021 após cair do quinto andar de um hotel. Após a tragédia, o profissional seguiu ao lado da viúva do cantor, Deolane, em uma relação que era vista com carinho pelos fãs da influenciadora.

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