Ex-segurança de MC Kevin e Deolane Bezerra, Nego Jader morre em São Paulo

O segurança Nego Jader, conhecido por trabalhar na proteção de nomes como Deolane Bezerra e MC Kevin, morreu nesta quarta-feira, 14. Jader estava internado em um hospital de São Paulo desde o dia 8 de outubro, quando teve uma convulsão. Ainda não há informações sobre a causa da morte de Jader, mas o segurança estava na UTI com comprometimento renal.

Jader se destacou ao atuar na segurança do funkeiro MC Kevin, morto em maio de 2021 após cair do quinto andar de um hotel. Após a tragédia, o profissional seguiu ao lado da viúva do cantor, Deolane, em uma relação que era vista com carinho pelos fãs da influenciadora.

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