Ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho se entrega à PF

O ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho Leonardo José Arantes está na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília desde a noite desta sexta-feira, 1, quando se entregou por volta das 19h. Sobrinho do líder do PTB na Câmara , deputado Jovair Arantes, Leonardo teve a prisão preventiva decretada na última quarta-feira, 30, pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Registro Espúrio no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-secretário estava em missão oficial na Inglaterra e foi exonerado do cargo a pedido nesta sexta-feira. Leonardo Arantes é um dos investigados por suposto envolvimento na venda de registro sindicais dentro do Ministério do Trabalho.

Segundo a PF, foi descoberto um “amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeita de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares”. São apurados os supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.

Na quarta-feira, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão nos gabinetes na Câmara de Jovair Arantes, Wilson Filho (PTB-PB) e Paulo Pereira da Silva (SD-SP). As sedes dos partidos PTB e Solidariedade, bem como da Força Sindical, também foram alvos de busca. Todos os deputados e a central sindical negaram ter envolvimento com as irregularidades.