Ex-secretário de Castro, delegado sai da prisão e faz ’22’ de Bolsonaro

Ex-secretário de polícia civil do governo Cláudio Castro no Rio, Allan Turnowski, deixou a prisão nesta sexta-feira, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Kássio Nunes Marques. A decisão revoga as acusações com a aplicação de medidas cautelares.

“A imposição de medidas alternativas à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, inclusive por estarem presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva”, anunciou o ministro na ação.

Turnowski foi preso em uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do Ministério Público fluminense, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As investigações apontaram que o policial tinha envolvimento com organizações criminosas e que ele recebia propina do jogo do bicho. O delegado também é suspeito de integrar um esquema para matar Rogério Andrade, um dos maiores bicheiros do estado.

Em março deste ano, Turnowski largou o posto de chefe da Polícia Civil para se candidatar a deputado federal pelo PL, partido do presidente da República e recebeu o apoio do atual governador do estado. Ao deixar o cárcere, o delegado fez o número 22 com as mãos, número de Bolsonaro e Castro nas urnas.