Ex-presidente da Câmara de SP, Milton Leite vira réu na Justiça acusado de elo com PCC
Juiz Paulo Fernando Deroma de Mello também decretou a prisão preventiva do cacique do União Brasil
O ex-presidente da Câmara de São Paulo Milton Leite (União Brasil) virou réu na Justiça paulistana nesta quinta-feira, 12, depois de o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciá-lo sob acusação de favorecimento ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em atuação envolvendo o transporte público da capital e outras cidades paulistas. A decisão é do juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, da 2ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores.
Segundo a acusação apresentada pelo Gaeco, integrantes e pessoas ligadas à facção atuavam na exploração do transporte público na capital paulista e em municípios da baixada santista e do interior. Para isso, valiam-se de empresas de ônibus, de laranjas e de influência junto a agentes públicos. No total, 14 acusados estão entre os denunciados. A defesa do político sempre negou as acusações. O espaço está aberto para novas manifestações.
A ação que envolve o cacique do União Brasil decorre da operação Vectura Corrupta. O documento com a denúncia, de quase 200 páginas, aponta para negociações envolvendo a substituição da empresa UPBus — que deixou de operar após a operação Fim da Linha, de 2024, que apontou a presença de integrantes do PCC no quadro societário da empresa. O contrato com a UPBus foi rompido pela gestão de Ricardo Nunes (MDB) após a investigação do MP. Leite também teve a prisão preventiva decretada.
Ainda na denúncia apresentada pela Promotoria, há citação de que Milton Leite seria o dono oculto de outra empresa de ônibus, a Transwolff. “O denunciado Milton Leite da Silva, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, valendo-se de sua influência política e da sua posição de verdadeiro proprietário da empresa Transwolff Transportes e Turismo Ltda., utilizada pelo Primeiro Comando da Capital – PCC, promoveu os interesses da facção no âmbito da prestação de serviço do transporte público no município de São Paulo”, diz trecho da denúncia do MP.
De acordo com as investigações, Leite recebia informações da rotina e dos negócios da empresa. “A denúncia aponta, ainda, que a Transwolff recebeu aporte de 54 milhões de reais, sob a forma de integralização de capital por meio da empresa M.J.S. Participações Ltda., com valores provenientes do tráfico de drogas e de outros crimes praticados por integrantes do PCC, o que a habilitou a participar da concorrência do transporte público municipal”, apontou a investigação.