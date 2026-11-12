Ex-presidente da Câmara de SP, Milton Leite vira réu na Justiça acusado de elo com PCC

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Milton Leite, ex-presidente da Câmara de São Paulo, tornou-se réu por suposto favorecimento ao PCC no transporte público da capital. A denúncia do MP-SP detalha sua ligação com a substituição da empresa UPBus e acusa-o de ser proprietário oculto da Transwolff, que teria recebido milhões do crime organizado. Saiba mais sobre o caso.

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O ex-presidente da Câmara de São Paulo Milton Leite (União Brasil) virou réu na Justiça paulistana nesta quinta-feira, 12, depois de o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciá-lo sob acusação de favorecimento ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em atuação envolvendo o transporte público da capital e outras cidades paulistas. A decisão é do juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, da 2ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores.

Segundo a acusação apresentada pelo Gaeco, integrantes e pessoas ligadas à facção atuavam na exploração do transporte público na capital paulista e em municípios da baixada santista e do interior. Para isso, valiam-se de empresas de ônibus, de laranjas e de influência junto a agentes públicos. No total, 14 acusados estão entre os denunciados. A defesa do político sempre negou as acusações. O espaço está aberto para novas manifestações.

A ação que envolve o cacique do União Brasil decorre da operação Vectura Corrupta. O documento com a denúncia, de quase 200 páginas, aponta para negociações envolvendo a substituição da empresa UPBus — que deixou de operar após a operação Fim da Linha, de 2024, que apontou a presença de integrantes do PCC no quadro societário da empresa. O contrato com a UPBus foi rompido pela gestão de Ricardo Nunes (MDB) após a investigação do MP. Leite também teve a prisão preventiva decretada.

Ainda na denúncia apresentada pela Promotoria, há citação de que Milton Leite seria o dono oculto de outra empresa de ônibus, a Transwolff. “O denunciado Milton Leite da Silva, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, valendo-se de sua influência política e da sua posição de verdadeiro proprietário da empresa Transwolff Transportes e Turismo Ltda., utilizada pelo Primeiro Comando da Capital – PCC, promoveu os interesses da facção no âmbito da prestação de serviço do transporte público no município de São Paulo”, diz trecho da denúncia do MP.

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De acordo com as investigações, Leite recebia informações da rotina e dos negócios da empresa. “A denúncia aponta, ainda, que a Transwolff recebeu aporte de 54 milhões de reais, sob a forma de integralização de capital por meio da empresa M.J.S. Participações Ltda., com valores provenientes do tráfico de drogas e de outros crimes praticados por integrantes do PCC, o que a habilitou a participar da concorrência do transporte público municipal”, apontou a investigação.