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Ex-prefeito lidera contra o primo, sobrinho do governador, na corrida estadual no Maranhão, mostra pesquisa

Eduardo Braide (PSD) é favorito ao governo maranhense contra o ex-secretário Orleans Brandão (MDB), aponta pesquisa Quaest

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h43 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h45
Dois homens em close-up: à esquerda, um homem de meia-idade com cabelo grisalho e camiseta mostarda, olhando para cima; à direita, um homem jovem de camisa azul, segurando um microfone com protetor rosa e amarelo, falando com expressão séria
O ex-prefeito de São Luís do Maranhão, Eduardo Braide (PSD); e o ex-secretário maranhense de assuntos municipalistas, Carlos Orleans Braide Brandão (MDB) (Redes sociais/Reprodução)
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O ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), é o atual favorito na corrida pelo governo do Maranhão em 2026. A nova pesquisa eleitoral Quaest no estado foi divulgada na segunda-feira, 24.

No primeiro turno, Eduardo Braide lidera com 44% das intenções de voto, seguido pelo ex-secretário estadual Orleans Brandão (MDB), que tem 25% do eleitorado. Os dois principais candidatos na disputa maranhense são primos — o emedebista é sobrinho do atual governador, Carlos Brandão (MDB), e sua mãe é prima de Carlos Braide, pai do ex-prefeito.

O vice-governador Felipe Camarão (PT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem 6% das intenções de voto, seguido pelo ex-senador Roberto Rocha (PRTB), que tem 3%, e pelo empresário André Luís (Missão), que pontua 1% — dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais, os três nomes encontram-se tecnicamente empatados na terceira posição da pesquisa.

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Governador — Maranhão — 1º turno

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  • Eduardo Braide (PSD): 44%
  • Orleans Brandão (MDB): 25%
  • Felipe Camarão (PT): 6%
  • Roberto Rocha (PRTB): 3%
  • André Luis (MISSÃO): 1%
  • Saulo Arcangeli (PSTU): 0%
  • Dimas Cassimiro (PCO): 0%
  • Reginaldo Lima (PCB): 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 4%
  • Indecisos: 17%

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Os candidatos Saulo Arcangeli (PSTU), Dimas Cassimiro (PCO) e Reginaldo Lima (PCB) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos, nulos e abstenções somam 4% do total, e outros 17% dos entrevistados se disseram indecisos sobre a escolha ao governo estadual.

A Quaest também simulou cenários de segundo turno para o governo maranhense. A divulgação dos resultados, entretanto, foi barrada por uma decisão liminar da Justiça Eleitoral do Maranhão em razão de uma ação movida pela campanha do PRTB, de Roberto Rocha, que alega falta de critérios metodológicos claros na seleção dos candidatos testados.

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A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores no Maranhão entre os dias 20 e 23 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MA-02558/2026.

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