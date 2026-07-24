Ex-prefeito e esposa são favoritos contra aliados de Lula e Alcolumbre no Amapá, diz pesquisa

O ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), lidera a disputa pelo governo do Amapá com até 36 pontos de vantagem sobre o atual governador, Clécio Luís (União Brasil). A pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta sexta-feira, 24.

No segundo turno, Antônio Furlan tem 66% das intenções de voto contra 30% de Clécio Luís. Votos brancos e nulos representam 2% do total, e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Governador — Amapá — 2º turno (cenário único)

Antônio Furlan (PSD): 66%

Clécio Luís (União Brasil): 30%

Nulo/Branco: 2%

Não sabe/não respondeu: 2%

Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Clécio se aproximou do governo petista no último ano em meio aos esforços do Planalto para destravar a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas.

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Furlan, por sua vez, fechou parceria com o PL de Flávio Bolsonaro, que indicou a ex-deputada estadual Luciana Gurgel como vice na chapa do ex-prefeito, consolidando a dobradinha com o PSD no segundo menor colégio eleitoral do Brasil.

Ex-primeira-dama lidera disputa pelo Senado

Já a corrida ao Senado pelo Amapá é encabeçada pela ex-primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (Podemos). Na pesquisa Real Time Big Data divulgada hoje, a esposa do ex-prefeito aparece com 32% das intenções de voto e marca 14 pontos de vantagem sobre o senador Randolfe Rodrigues (PT), líder do governo Lula no Congresso.

Outro senador amapaense que disputa a reeleição, Lucas Barreto (PSD), próximo à família Furlan, aparece em terceiro lugar com 12% do eleitorado. O terceiro integrante da bancada estadual no Senado é Davi Alcolumbre, reeleito em 2022 com mandato previsto até 2031.

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Senador — Amapá (cenário único)*

Rayssa Furlan (Podemos): 32%

Randolfe Rodrigues (PT): 18%

Lucas Barreto (PSD): 12%

Aliny Serrão (União Brasil): 9%

João Alberto Capiberibe (PSB): 7%

Teles Júnior (PDT): 3%

Acácio Favacho (MDB): 3%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 10%

*Cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos.

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amapá entre os dias 19 e 23 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AP-02970/2026.