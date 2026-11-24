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Condenado a mais de 65 anos de prisão por seis assassinatos de rivais políticos, o ex-prefeito paranaense João de Lima Eleutério foi preso no Paraguai após 15 anos foragido. Capturado em operação conjunta, ele governou Marquinho nos anos 1990 e agora responderá às penas no Brasil.

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O ex-prefeito da cidade de Marquinho (a 399 km da capital Curitiba) foi preso na segunda-feira, 23, por autoridades paraguaias. Ele estava foragido há pelo menos 15 anos depois de ser condenado no Brasil em ações envolvendo homicídios de desafetos políticos. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-PR, e a Polícia Civil do Paraná participaram da operação de prisão de João de Lima Eleutério, que comandou a cidade paranaense entre 1997 e 2000 (período em que os assassinatos foram praticados).

De acordo com a Promotoria do Paraná, Eleutério foi “condenado por seis homicídios. Ele era considerado foragido da Justiça brasileira e estava escondido havia anos na cidade paraguaia” de Salto del Guairá. “O fugitivo tinha condenações que, somadas, ultrapassam 65 anos de reclusão, decorrentes de seis homicídios praticados nos municípios de Laranjeiras do Sul e Palmital. Os crimes foram cometidos entre 1997 e 2000, período em que ele exercia o cargo de prefeito de Marquinho”, afirmou trecho da nota do MP paranaense.

De acordo com autos que tramitaram na Justiça do Paraná, Eleutério foi condenado a 21 anos de prisão no regime inicial fechado por participação em dois homicídios em Laranjeiras do Sul. A ação penal começou em 1998. No mesmo ano, ele respondeu por outro homicídio na cidade que governava, Marquinho. O desfecho foi nova condenação com pena de 21 anos de reclusão. Por fim, em um terceiro processo iniciado em 2000, o político foi acusado de participar de três assassinatos. Nesta ação, ele foi condenado a 24 anos e oito meses de prisão, segundo nota divulgada pelo MP-PR.

“Após a prisão, o foragido foi expulso do Paraguai pelas autoridades locais e entregue à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, para as providências cabíveis. O ex-prefeito está recolhido na carceragem da Polícia Federal do Paraná, mas ainda nesta terça-feira, 24 de novembro, deve ser transferido para instalações do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen)”, informou o MP.

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Em nota, as autoridades policiais paraguaias afirmaram que o trabalho de inteligência reflete a efetividade do trabalho articulado entre as divisões regionais do Departamento de Convênios e Acordos de Cooperação Policial Internacional (Decacpi) e as autoridades brasileiras para fortalecer a luta contra a criminalidade transfronteiriça.