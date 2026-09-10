🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Brasil

Ex-prefeito bolsonarista é favorito ao governo de Roraima, indica Real Time Big Data

Arthur Henrique (PL) lidera com ampla margem e pode ser eleito já no primeiro turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h23 | Atualizado em 10 set 2026, 09h46
Homem de óculos e boné azul com ARTHUR escrito, sorrindo amplamente em meio a uma multidão, com outras pessoas desfocadas ao fundo
O ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (PL), candidato ao governo de Roraima em 2026 (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Ex-prefeito bolsonarista é favorito ao governo de Roraima, indica Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

O ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (PL), lidera a disputa pelo governo de Roraima em 2026 e caminha para ser eleito já no primeiro turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 10.

No primeiro turno, Arthur Henrique tem 62% das intenções de voto, seguido pelo atual governador, Soldado Sampaio (Republicanos), que tem 28% do eleitorado.

A candidata Rosi Aires (PSOL) aparece com 1% dos votos na pesquisa, e Farah Mesquita (Solidariedade) e Clébio Nascimento (PCO) não pontuaram. Votos brancos e nulos representam 5% do total, e outros 4% dos entrevistas não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Roraima — 1º turno

Siga
Continua após a publicidade
  • Arthur Henrique (PL): 62%
  • Soldado Sampaio (Republicanos): 28%
  • Rosi Aires (PSol): 1%
  • Farah Mesquita (Solidariedade): 0%
  • Clébio Nascimento (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS / NR: 4%

No segundo turno, o cenário se repete: Arthur Henrique tem 63% das intenções de voto e Soldado Sampaio mantém os mesmos 28% da primeira rodada de votação.

Governador — Roraima — 2º turno (cenário único)

Continua após a publicidade
  • Arthur Henrique (PL): 63%
  • Soldado Sampaio (Republicanos): 28%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Já a corrida ao Senado por Roraima é liderada pela ex-prefeita da capital e ex-primeira-dama do estado, Teresa Surita (MDB), que encabeça a disputa com 25% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o deputado federal Antonio Nicoletti (PL), o senador Chico Rodrigues (PSB) e a empresária Helena Lima (PSD).

Senador — Roraima

Continua após a publicidade
  • Teresa Surita (MDB): 25%
  • Nicoletti (PL): 17%
  • Chico Rodrigues (PSB): 16%
  • Helena da Asatur (PSD): 15%
  • Helio Fernando (PL): 9%
  • Pastor Isamar (União Brasil): 4%
  • Bartô Macuxi (PSol): 2%
  • Mario Rocha (PSol): 1%
  • Hilton Xavier (Agir): 0%
  • Rogério Miranda (DC): 0%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 7%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Roraima entre os dias 5 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RR-03170/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições estaduais de 2026
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Roraima
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).