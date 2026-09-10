Ex-prefeito bolsonarista é favorito ao governo de Roraima, indica Real Time Big Data
Arthur Henrique (PL) lidera com ampla margem e pode ser eleito já no primeiro turno
O ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (PL), lidera a disputa pelo governo de Roraima em 2026 e caminha para ser eleito já no primeiro turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 10.
No primeiro turno, Arthur Henrique tem 62% das intenções de voto, seguido pelo atual governador, Soldado Sampaio (Republicanos), que tem 28% do eleitorado.
A candidata Rosi Aires (PSOL) aparece com 1% dos votos na pesquisa, e Farah Mesquita (Solidariedade) e Clébio Nascimento (PCO) não pontuaram. Votos brancos e nulos representam 5% do total, e outros 4% dos entrevistas não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.
Governador — Roraima — 1º turno
- Arthur Henrique (PL): 62%
- Soldado Sampaio (Republicanos): 28%
- Rosi Aires (PSol): 1%
- Farah Mesquita (Solidariedade): 0%
- Clébio Nascimento (PCO): 0%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 4%
No segundo turno, o cenário se repete: Arthur Henrique tem 63% das intenções de voto e Soldado Sampaio mantém os mesmos 28% da primeira rodada de votação.
Governador — Roraima — 2º turno (cenário único)
- Arthur Henrique (PL): 63%
- Soldado Sampaio (Republicanos): 28%
- Nulo/Branco: 5%
- Não Sabe / Não Respondeu: 4%
Já a corrida ao Senado por Roraima é liderada pela ex-prefeita da capital e ex-primeira-dama do estado, Teresa Surita (MDB), que encabeça a disputa com 25% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o deputado federal Antonio Nicoletti (PL), o senador Chico Rodrigues (PSB) e a empresária Helena Lima (PSD).
Senador — Roraima
- Teresa Surita (MDB): 25%
- Nicoletti (PL): 17%
- Chico Rodrigues (PSB): 16%
- Helena da Asatur (PSD): 15%
- Helio Fernando (PL): 9%
- Pastor Isamar (União Brasil): 4%
- Bartô Macuxi (PSol): 2%
- Mario Rocha (PSol): 1%
- Hilton Xavier (Agir): 0%
- Rogério Miranda (DC): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 7%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Roraima entre os dias 5 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RR-03170/2026.