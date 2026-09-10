Ex-prefeito bolsonarista é favorito ao governo de Roraima, indica Real Time Big Data

O ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (PL), lidera a disputa pelo governo de Roraima em 2026 e caminha para ser eleito já no primeiro turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 10.

No primeiro turno, Arthur Henrique tem 62% das intenções de voto, seguido pelo atual governador, Soldado Sampaio (Republicanos), que tem 28% do eleitorado.

A candidata Rosi Aires (PSOL) aparece com 1% dos votos na pesquisa, e Farah Mesquita (Solidariedade) e Clébio Nascimento (PCO) não pontuaram. Votos brancos e nulos representam 5% do total, e outros 4% dos entrevistas não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Roraima — 1º turno

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Arthur Henrique (PL): 62%

Soldado Sampaio (Republicanos): 28%

Rosi Aires (PSol): 1%

Farah Mesquita (Solidariedade): 0%

Clébio Nascimento (PCO): 0%

Nulo/Branco: 5%

NS / NR: 4%

No segundo turno, o cenário se repete: Arthur Henrique tem 63% das intenções de voto e Soldado Sampaio mantém os mesmos 28% da primeira rodada de votação.

Governador — Roraima — 2º turno (cenário único)

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Arthur Henrique (PL): 63%

Soldado Sampaio (Republicanos): 28%

Nulo/Branco: 5%

Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Já a corrida ao Senado por Roraima é liderada pela ex-prefeita da capital e ex-primeira-dama do estado, Teresa Surita (MDB), que encabeça a disputa com 25% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o deputado federal Antonio Nicoletti (PL), o senador Chico Rodrigues (PSB) e a empresária Helena Lima (PSD).

Senador — Roraima

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Teresa Surita (MDB): 25%

Nicoletti (PL): 17%

Chico Rodrigues (PSB): 16%

Helena da Asatur (PSD): 15%

Helio Fernando (PL): 9%

Pastor Isamar (União Brasil): 4%

Bartô Macuxi (PSol): 2%

Mario Rocha (PSol): 1%

Hilton Xavier (Agir): 0%

Rogério Miranda (DC): 0%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 7%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Roraima entre os dias 5 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RR-03170/2026.