Ex-PMs, policial civil e antigos nomes da Alerj: quem são os alvos da operação da PF e MPRJ

Ler Resumo





A Polícia Federal e o MPRJ deflagraram a Operação Magen contra um grupo criminoso especializado em comércio ilegal de armas, vazamento de dados da segurança pública, cobrança de juros abusivos e lavagem de dinheiro para uma facção no Complexo de Israel, RJ. A ação mira ex-policiais e agentes da ativa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram nesta quarta-feira, 7, a Operação Magen, que mira um grupo criminoso especializado no comércio ilegal de armas, vazamento de dados restritos da segurança pública, cobrança de juros abusivos e lavagem de dinheiro para uma facção no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. A região é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), sob comando de Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, um dos denunciados.

São cumprem sete mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços na cidade do Rio de Janeiro — Barra da Tijuca, Copacabana, Parada de Lucas e Vila da Penha — e nos municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Seropédica e Angra dos Reis. Além disso, os agentes cumprem medidas cautelares contra os investigados, somadas a monitoramento eletrônico (tornozeleira). A pedido do MPRJ, três imóveis e 31 veículos também foram sequestrados. Até o momento, cinco foram presos.

“As apurações, conduzidas pelo Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/PF/RJ) e pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF/MPRJ), identificaram que a organização criminosa mantinha um núcleo estruturado para a obtenção, transporte e revenda clandestina de material bélico”, disse a PF em nota.

“O grupo comercializava fuzis de uso restrito, revólveres, pistolas, carregadores e munições. Em uma ocasião, os investigados chegaram a fornecer dez fuzis AR-15 diretamente à principal liderança da facção criminosa que opera no Complexo de Israel”, continuou. “As informações reveladas pela PF também apontam que o grupo recebia fuzis e equipamentos policiais como forma de comissão ou pagamento pelas transações.”

Continua após a publicidade

A rede criminosa contava com o apoio de agentes da segurança pública, que compartilhavam dados sigilosos sobre mandados de prisão em aberto, endereços, registros de veículos e alvos de ações policiais em andamento. As informações, salientou a PF, tinham como objetivo “tanto para alertar comparsas e evitar a repressão policial, quanto para conduzir investigações clandestinas voltadas à extorsão e à obtenção de lucros ilícitos”.

+ Quadrilha especializada em roubar carros de luxo vendia veículos a traficantes do TCP

Continua após a publicidade

Quem são os alvos

Os alvos incluem ex-PMs e um da ativa, além de um policial civil. Entre eles, está Vitor Hugo Marinho Garcia, o Batata, apontado como líder da organização criminosa. Segundo as investigações, o ex-PM atuava como um dos principais fornecedores de armas e repassava informações privilegiadas a Peixão, para quem vendeu dez fuzis AR-15 apenas em outubro de 2022. Ele tem um patrimônio estimado em mais de R$ 5 milhões.

Já José Carlos Ribeiro de Campos, o Ferrugem, é acusado de fornecer dois fuzis Colt M4 e quatro carregadores para revenda por integrantes do grupo, enquanto o policial militar Johan Borja Portela teria colocado à venda um revólver calibre .38, nove pistolas Glock 9 mm e 22 carregadores. Por sua vez, o policial civil Carlos Barnabé Santos Souza, o Alemão, foi denunciado por consultar o Portal de Segurança do Estado e repassar dados sobre proprietários de veículos e endereços.

O MPRJ apontou que Garcia movimentou cerca de R$ 31,9 milhões entre 2019 e 2023. Outro denunciado, Marcel Rodrigues Fernandes, assessor parlamentar na Alerj até outubro de 2025, transacionou aproximadamente R$ 33,2 milhões nesse período, sem fonte de renda compatível e sem declarar bens móveis à Receita Federal. Ele é dono de um patrimônio de quase R$ 3 milhões, enquanto Eduardo Thales Lopes Pires, também ex-policial militar e ex-ocupante de cargo comissionado na Alerj, fez circular aproximadamente R$ 33,4 milhões entre 2019 e 2023.

Continua após a publicidade

“A ação penal encaminhada à Justiça atribui a Vitor e à sua companheira, Amanda de Souza Braga, a utilização da empresa VHMG Assessoria Construção & Reforma Ltda. para lavagem de capitais e ocultação patrimonial. Eduardo e sua companheira, Caroline Souza Vilela Barcelos, são acusados de utilizar a Forte Outlet Ltda., também denominada Forte Porcelanato BR Ltda., para movimentar e dissimular recursos”, afirmou o MPRJ em comunicado.

“Já Marcel e Danielle Rodrigues Gomes teriam utilizado, entre outras empresas, a Brutus Beer Ltda., em Angra dos Reis, para misturar recursos de origem lícita e ilícita. A Mega Frade Sucos e Lanches Ltda. e a Brutus Salgados Ltda., vinculadas a Marcel, também são descritas como instrumentos do esquema”, acrescentou a nota.

Continua após a publicidade

Amanda, Caroline e Danielle foram denunciadas por lavagem de dinheiro e não são alvo de mandados de prisão. As três são alvo de medidas cautelares diversas da prisão. Os outros envolvidos responderão, na medida de suas condutas, pelos crimes de organização criminosa armada, comércio ilegal de armas de fogo e munições, violação de sigilo funcional, usura e lavagem de capitais.