Ex-participante do ‘The Voice Brasil’, Karina Zeviani morre aos 51 anos

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu aos 51 anos nesta quinta-feira, 1º, em São José do Rio Preto (SP). Ex-participante do The Voice Brasil, ela enfrentava um câncer de mama havia cerca de dois anos. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Jaboticabal, cidade natal da artista.

Nos últimos meses, o quadro de saúde de Karina havia se agravado após a doença avançar para o fígado. Em abril deste ano, ela compartilhou nas redes sociais detalhes sobre o tratamento e organizou uma campanha de arrecadação para ajudar a custear as despesas médicas. A cantora estava sob os cuidados da equipe do oncologista Antonio Carlos Buzaid.

Karina ganhou projeção nacional em 2020, quando participou da nona temporada do The Voice Brasil. Nas audições às cegas, aos 45 anos, ela cantou Sonhos, de Peninha, e entrou para o time de Carlinhos Brown. Mais tarde, foi eliminada na fase das batalhas. Antes da passagem pelo reality musical, a artista já tinha uma trajetória internacional. Ela integrou o grupo americano Thievery Corporation e o francês Nouvelle Vague, além de ter trabalhado como modelo e vivido em cidades como Londres, Paris e Nova York. Em 2012, lançou o álbum solo Amor Inventado.

O velório de Karina será realizado nesta sexta-feira, 2, no Complexo Terra Nossa, em Jaboticabal.

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