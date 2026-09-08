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Brasil

Ex-ministros do STF pedem a Fachin ‘imediata e rigorosa’ apuração sobre crise na Corte

Carta assinada por treze ex-magistrados cita 'gravíssimos fatos' e defende que Supremo faça sessão pública para prestar contas ao país

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 07h01
Homem idoso de cabelos brancos, óculos e bigode, veste terno azul, camisa branca, gravata azul de bolinhas brancas e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com microfones à frente
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin (Antonio Augusto/STF)
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Um grupo de treze ex-ministros do STF enviou, nesta segunda-feira, uma carta ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, pedindo “imediata apuração” do que eles classificam de “mais aguda crise da história do Supremo”.

Os ministros não citam as mensagens de Daniel Vorcaro e de Alexandre de Moraes, mas dizem que manifestam “plena confiança” na seriedade, discernimento e firmeza de Fachin para conduzir a Corte neste momento e garantir que todos os fatos sejam apurados.

O objetivo dos magistrados que já integraram no STF e pedir “sessão pública” para que a Corte apresente ao país as respostas ao escândalo em curso que demanda, segundo a carta, “imediata e rigorosa apuração, sob o devido processo legal, dos gravíssimos fatos”.

“Os ministros aposentados e ex-presidentes, abaixo assinados, vêm manifestar plena confiança na seriedade, discernimento e firmeza de V. Exª na condução dessa Suprema Corte, na mais aguda crise de sua história, e a absoluta convicção de que V. Exª designará, com toda a urgência, sessão pública para que o Pleno determine imediata e rigorosa apuração, sob o devido processo legal, dos gravíssimos fatos cuja divulgação vem comprometendo o prestígio e a autoridade desse Tribunal, a confiança do povo e até a estabilidade das instituições democráticas”, diz a carta.

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Assinam o documento os seguintes ex-ministros:

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Néri da Silveira

Francisco Rezek

Sydney Sanches

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Celso de Mello

Carlos Velloso

Ilmar Galvão

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Nelson Jobim

Ellen Gracie

Cezar Peluso

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Ayres Britto

Joaquim Barbosa

Eros Grau

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Rosa Weber

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