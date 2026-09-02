Ex-ministros do governo cobram apuração sobre Moraes enquanto Lula silencia

O escândalo aberto pela revelação das mensagens de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro provocou uma guinada brusca da base de Lula em relação ao apoio que dedicava ao magistrado no STF.

Nesta terça, Simone Tebet, que foi ministra do Planejamento, Fernando Haddad, que foi chefe da Fazenda, Gleisi Hoffmann, que cuidava da articulação, e Paulo Pimenta, que foi chefe da Secom, buscaram se distanciar de Moraes.

Lula, que surgiu há poucas semanas, chamando Moraes para um café durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, silenciou. O petista teme ser prejudicado nas pesquisas, agora que o magistrado está sob escrutínio público no caso Master.

Veja declarações de ex-ministros de Lula e agora candidatos sobre o escândalo envolvendo as mensagens de Vorcaro e Moraes:

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“Não é possível ter dois pesos e duas medidas. Ninguém está acima da lei. A lei deve ser aplicada a qualquer pessoa, doa a quem doer”, disse Simone Tebet sobre Moraes.

“Eu não vejo problema nenhum em fazer o impeachment e o julgamento de ministro do Supremo. Até porque isso é função do Senado”, disse Gleisi durante entrevista para a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

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“Sempre defendi e vou continuar defendendo que tudo seja passado a limpo, porque é muito grave o que aconteceu com o Brasil. Não é uma questão menor. Envolva quem envolver. Tem vários inquéritos abertos sobre o ‘Dark Horse’ (filme sobre Jair Bolsonaro), sobre o Supremo, sobre quem for. As coisas precisam ser apuradas, a verdade precisa ser conhecida, os responsáveis punidos para que isso nunca volte a acontecer”, disse Haddad.

“Em uma democracia sólida, nenhuma denúncia, por mais grave que ela seja, deve deixar de ser apurada. Não importa quem são os personagens, não importa que nós estamos à véspera de uma eleição”, disse Paulo Pimenta.

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