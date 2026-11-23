Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso virou cantor por um dia durante a comemoração do aniversário do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, realizada na Praia do Forte, no litoral baiano. Aos 68 anos, Barroso surpreendeu ao soltar a voz e interpretar Amor Perfeito, sucesso de Roberto Carlos.

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O momento foi registrado e compartilhado pelo próprio ex-ministro em sua conta oficial no Instagram. Nas imagens, ele aparece com um microfone, sentado em um banco e acompanhado por um músico ao violão. Na legenda, escreveu: “Aniversário do meu querido amigo José Rotondano, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, na Praia do Forte. Com direito a cantoria”.