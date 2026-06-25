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Brasil

Ex-ministro de Lula, Silvio Costa Filho assume a liderança da Maioria na Câmara dos Deputados

Filiado ao Republicanos, pernambucano demonstra capacidade de transitar entre esquerda e direita e diz que tentara contribuir com as pautas do governo federal

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 16h15 | Atualizado em 25 jun 2026, 16h47
Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos
Silvio Costa Filho, ex-ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula (Vosmar Rosa/MPOR/Divulgação)
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Ex-ministro de Lula, Silvio Costa Filho assume a liderança da Maioria na Câmara dos Deputados Priorize VEJA no Google

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), ex-ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, assumiu a liderança da Maioria na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 25, passando a comandar um bloco suprapartidário de quase 300 dos 513 parlamentares da casa.

Agora, ele passa a ser responsável por liderar as negociações mais estratégicas para aprovações de pautas importantes na Câmara. “Recebo essa missão com muita gratidão e senso de responsabilidade. Quero agradecer ao presidente Hugo Motta [também filiado ao Republicanos] e aos deputados e deputadas pela confiança na nossa indicação para liderar a Maioria na Câmara. Vamos trabalhar com diálogo, equilíbrio e compromisso com o Brasil”, comentou Costa Filho.

Ele já passa a comandar as reuniões do grupo a partir da próxima semana. Nesta quinta, todavia, ele já adiantou que pretende colaborar com as proposições do governo Lula na Câmara, sem citar pautas específicas que pode priorizar. “Quero trabalhar muito para que a gente possa avançar na agenda do desenvolvimento do país, no fortalecimento da democracia e das nossas instituições e, ao longo do ano, trabalhar para votarmos matérias importantes, que tenham um olhar para o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, para a agenda de desenvolvimento social do Brasil, contribuindo com o governo do presidente Lula e ajudando no diálogo com a sociedade brasileira“, disse em um vídeo enviado para a imprensa.

O ex-ministro assume o lugar que foi do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), que ficou no cargo de abril de 2025 até agora. A mudança faz parte de um processo de revezamento interno da Câmara.

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Silvio Costa Filho deixou o ministério dentro do prazo de desincompatibilização eleitoral, em abril, com a esperança de que iria concorrer a uma vaga do Senado federal por Pernambuco na chapa do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB-PE), que concorrerá ao comando do governo do estado. No entanto, a presença dele nesse espaço foi inviabilizada pelas articulações políticas feitas pelos líderes de outros partidos (os pré-candidatos ao Senado ao lado de Campos são a ex-deputada Marília Arraes, do PDT, e o senador Humberto Costa, do PT, que tenta a reeleição).

Apesar de não conseguir entrar na disputa pelo Senado, Silvio Costa Filho indicou seu irmão, Carlos Costa, para a vice de João Campos, garantindo um alinhamento do Republicanos em Pernambuco com os maiores partidos de centro-esquerda e, consequentemente, com o presidente Lula.

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“Nosso compromisso será o de construir pontes entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, promover o entendimento entre as diferentes correntes políticas (…). O diálogo será sempre o nosso principal instrumento para ajudar o país a crescer, gerar oportunidades e melhorar a vida da população”, indicou  Costa Filho sobre sua capacidade de transitar entre esquerda e direita.

A chegada de Costa Filho à liderança da Maioria ocorre no mesmo dia em que a senadora Teresa Leitão (PT-PE) assume a liderança do governo Lula no Senado Federal, passando a ocupar a vaga que foi do senador Jaques Wagner (PT-BA). A situação aponta para um protagonismo político de Pernambuco no Congresso Nacional e deve ajudar nas negociações entre as duas casas.

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