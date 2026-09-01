Ex-ministro de Bolsonaro ajudou a aproximar Moraes de Vorcaro, mostram mensagens

O relatório da Polícia Federal sobre as relações de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro mostra que o ex-deputado Fábio Faria, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, foi o personagem que aproximou o ministro do STF do dono do Banco Master.

Diferentes mensagens colhidas pela PF no celular do banqueiro mostram como, no fim de 2023, Faria articulou um jantar de apresentação em São Paulo para que Vorcaro e o “Careca”, como Faria se referia ao ministro, se aproximassem.

Desse encontro nasceria a relação comercial do Master com o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci.

O primeiro contato entre os dois, segundo a PF, se deu num hotel de luxo em Campos do Jordão, dias depois de Faria ter compartilhado o celular do ministro do Supremo com Vorcaro, em 26 de dezembro de 2023.

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O almoço do primeiro encontro foi para “9 pessoas e 4 seguranças” no luxuoso Hotel Six Senses Botanique, organizado em tempo recorde por orientação do banqueiro, em 30 de dezembro daquele ano.

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“No dia seguinte, 27/12/2023, FABIO FARIA encaminha mensagem a DANIEL VORCARO questionando se “Pode ser dia 30 o almoço?”, em seguida escreve “Alex quer ir almoçar lá no dia 30”. VORCARO responde positivamente “Pode”. Em seguida, FABIO pede o endereço do local e o “cel de quem ele procura”, na sequência complementa com mensagem encaminhada, provavelmente do interlocutor de nome “Alex”: “São 9 pessoas e 4 seguranças”. O banqueiro envia a localização do Hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão/SP”, registra a PF.

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Depois desse encontro, surgiu a proposta inicial de um jantar de casais e a contraproposta de Daniel Vorcaro: realizar um encontro preliminar restrito aos três (Moraes, Vorcaro e Faria) com o objetivo explícito de “ganhar mais intimidade” com o ministro.

A PF também encontrou mensagens que mostram os bastidores do jantar do dia 31 de janeiro de 2024, que acabou transferido da residência oficial para a casa de Fábio Faria em Brasília, sob o pretexto de ser um encontro informal “com o whisk, sem frescura”.

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O papel de intermediário de Faria na cobrança de pagamentos pendentes relacionados ao primeiro contrato de 3 milhões de reais mensais com o escritório de Viviane de Moraes também está nas mensagens da PF.

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Os investigadores relatam o alerta explícito de Faria a Vorcaro (“O careca não pode atrasar”) e o efeito dominó que levou o banqueiro a ordenar o pagamento imediato à sua equipe “sem nota” e “do jeito que for”, classificando o contrato como o mais importante do grupo.