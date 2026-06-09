Ex-ministro condenado pela trama golpista é autorizado a fazer Enem

O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira foi autorizado a se inscrever para o Enem, que ocorrerá no segundo semestre. Nogueira está preso no Comando Militar do Planalto, cumprindo pena de 19 anos de prisão, por sua participação na trama golpista.

O pedido foi apresentado na semana passada e aceito nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“A legislação de regência tem por objetivo estimular o preso ao estudo, de modo que o requerimento formulado comporta deferimento”, afirmou Moraes.