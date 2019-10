Ex-judoca olímpico, Mario Sabino é morto por colega PM

O cabo da Polícia Militar e ex-judoca olímpico Mário Sabino, de 47 anos, foi morto pelo colega Luciano Agnaldo Rodrigues, sargento da PM, na noite desta sexta-feira 25, no bairro Jardim Niceia, em Bauru, no centro-oeste de São Paulo.

As informações preliminares apontam que Sabino foi assassinado depois de um desintendimento, levando o sargento Agnaldo a se suicidar em seguida. Contudo, as motivações da briga ainda estão sob investigação.

VEJA entrou em contato com a Polícia Civil de Bauro, mas, até o fechamento dessa nota, o orgão não havia recebido informações do caso por se tratar de um crime entre policiais militares.

Mário foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanosde 2003 em Santo Domingo, na República Dominicana, e de bronze no Mundial de Osaka, no Japão, em 2003.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) lamentou a morte do ex-atleta em nota oficial. “A Confederação Brasileira de Judô expressa seu mais profundo pesar e consternação pela perda repentina e trágica de um judoca, amigo e professor. Mário Sabino Júnior será lembrado para sempre e com carinho por toda a família do judô brasileiro”, diz o texto.