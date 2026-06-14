Ex-jogador Jô é preso pela quinta vez por dívida de pensão alimentícia

O ex-atacante Jô, revelado pelo Corinthians e com passagens por clubes do Brasil e do exterior, foi preso na madrugada deste domingo, 14, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a detenção ocorreu em uma casa noturna localizada no bairro Castelo, após o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões de Itaquera, em São Paulo, por dívida relacionada ao pagamento de pensão alimentícia.

Esta é a quinta vez que o ex-jogador é alvo de prisão pelo mesmo motivo. A ocorrência mais recente havia sido registrada em novembro de 2025, no Rio de Janeiro. Antes disso, Jô também foi detido em diferentes ocasiões entre 2024 e 2025, incluindo uma abordagem no Aeroporto de Guarulhos e outras durante compromissos profissionais ligados a clubes pelos quais atuava.

Aos 39 anos, Jô construiu uma carreira de destaque no futebol, iniciada nas categorias de base do Corinthians. Ao longo dos anos, defendeu equipes como CSKA Moscou, Manchester City, Everton, Internacional, Atlético-MG, Ceará, Amazonas e Itabirito. Pela Seleção Brasileira, integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2014 e encerrou a trajetória nos gramados com mais de 200 gols marcados.