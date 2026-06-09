Ex-governadores lideram corrida ao Senado pelo Espírito Santo, diz pesquisa Real Time Big Data
Renato Casagrande e Paulo Hartung se alternam no comando do estado há mais de vinte anos; atual governador, vice de ambos, é favorito à reeleição
Há mais de duas décadas, Renato Casagrande (PSB) e Paulo Hartung (PSD) se alternam no comando do governo do Espírito Santo. Já em 2026, os dois são os nomes favoritos entre o eleitorado capixaba para representar o estado no Senado Federal, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 9.
De acordo com a pesquisa, em cenário único, Renato Casagrande lidera a disputa pelo Senado com 28% das intenções de voto, seguido por Paulo Hartung, que tem 15% do eleitorado. Os votos foram consolidados e reduzidos para 100% dos entrevistados, uma vez que cada eleitor poderia escolher até duas opções da lista.
Senador (cenário único)
- Renato Casagrande (PSB): 28%
- Paulo Hartung (PSD): 15%
- Sérgio Meneguelli (PSD): 13%
- Maguinha Malta (PL): 10%
- Rose de Freitas (MDB): 9%
- Fabiano Contarato (PT): 7%
- Marcos do Val (Avante): 6%
- Evair de Melo (Republicanos): 3%
- Callegari (DC): 1%
- Leonardo Monjardim (Novo): 1%
- Nulo/ Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Hartung é seguido de perto pelo deputado estadual e colega partidário Sérgio Meneguelli (PSD), que tem 13% na pesquisa. Na sequência, aparece a musicista Maguinha Malta (PL), filha do senador Magno Malta (PL), com 10% do eleitorado.
Os dois senadores capixabas que disputam a reeleição, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante), têm dificuldades em convencer o eleitorado a renovar seus mandatos em 2026. No levantamento, Contarato e do Val aparecem com, respectivamente, 7% e 6% das intenções de voto.
Ricardo Ferraço (MDB), ex-vice de Casagrande e Hartung, lidera ao governo
Já a disputa pelo governo do Espírito Santo é encabeçada pelo atual governador, Ricardo Ferraço (MDB). Em dois cenários simulados pela pesquisa Real Time Big Data, ele aparece na liderança variando entre 36% e 39% das intenções de voto.
Eleito vice de Casagrande em 2022, Ferraço assumiu o governo capixaba em abril deste ano após o titular renunciar para disputar o Senado. De 2007 a 2011, ele já havia atuado como vice-governador na chapa de Paulo Hartung, migrando do PSDB para o MDB durante o mandato.
Principal rival de Ferraço na disputa pelo Executivo, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), varia de 28% a 33% do eleitorado na corrida. No levantamento Real Time Big Data anterior, publicado em março, ele chegou a aparecer empatado com o então vice-governador, mas recuou nas intenções de voto desde então.
Governador — 1º turno (cenário 1)
- Ricardo Ferraço (MDB): 39%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%
- Helder Salomão (PT): 10%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe/não respondeu: 10%
Governador — 1º turno (cenário 2)
- Ricardo Ferraço (MDB): 36%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 28%
- Magno Malta (PL): 14%
- Helder Salomão (PT): 10%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe/não respondeu: 4%
Nas simulações de segundo turno, Ferraço também aparece como favorito a renovar seu mandato por mais quatro anos. Em três cenários de confronto direto, o atual governador pontua entre 43% e 54% dos votos, derrotando Pazolini, Magno Malta e o deputado federal Helder Salomão (PT).
Governador — 2º turno (cenário 1)
- Ricardo Ferraço (MDB): 43%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos): 37%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Governador — 2º turno (cenário 2)
- Ricardo Ferraço (MDB): 54%
- Helder Salomão (PT): 23%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/não respondeu: 13%
Governador — 2º turno (cenário 3)
- Ricardo Ferraço (MDB): 50%
- Magno Malta (PL): 28%
- Nulo/Branco: 11%
- Não sabe/não respondeu: 11%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 6 e 8 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código ES-06698/2026.