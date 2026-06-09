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Brasil

Ex-governadores lideram corrida ao Senado pelo Espírito Santo, diz pesquisa Real Time Big Data

Renato Casagrande e Paulo Hartung se alternam no comando do estado há mais de vinte anos; atual governador, vice de ambos, é favorito à reeleição

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 11h40 | Atualizado em 9 jun 2026, 11h55
Dois homens de meia-idade, um à esquerda e outro à direita, em close-up. O da esquerda, com cabelo grisalho e testa enrugada, fala em um microfone. O da direita, com barba grisalha e cabelo curto, também fala em um microfone da Lupa
Os ex-governadores Renato Casagrande (PSB) e Paulo Hartung (PSD), do Espírito Santo, pré-candidatos ao Senado em 2026 (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Valter Campanato/Agência Brasil)
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Há mais de duas décadas, Renato Casagrande (PSB) e Paulo Hartung (PSD) se alternam no comando do governo do Espírito Santo. Já em 2026, os dois são os nomes favoritos entre o eleitorado capixaba para representar o estado no Senado Federal, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 9.

De acordo com a pesquisa, em cenário único, Renato Casagrande lidera a disputa pelo Senado com 28% das intenções de voto, seguido por Paulo Hartung, que tem 15% do eleitorado. Os votos foram consolidados e reduzidos para 100% dos entrevistados, uma vez que cada eleitor poderia escolher até duas opções da lista.

Senador (cenário único)

  • Renato Casagrande (PSB): 28%
  • Paulo Hartung (PSD): 15%
  • Sérgio Meneguelli (PSD): 13%
  • Maguinha Malta (PL): 10%
  • Rose de Freitas (MDB): 9%
  • Fabiano Contarato (PT): 7%
  • Marcos do Val (Avante): 6%
  • Evair de Melo (Republicanos): 3%
  • Callegari (DC): 1%
  • Leonardo Monjardim (Novo): 1%
  • Nulo/ Branco: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 3%

Hartung é seguido de perto pelo deputado estadual e colega partidário Sérgio Meneguelli (PSD), que tem 13% na pesquisa. Na sequência, aparece a musicista Maguinha Malta (PL), filha do senador Magno Malta (PL), com 10% do eleitorado.

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Os dois senadores capixabas que disputam a reeleição, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante), têm dificuldades em convencer o eleitorado a renovar seus mandatos em 2026. No levantamento, Contarato e do Val aparecem com, respectivamente, 7% e 6% das intenções de voto.

Ricardo Ferraço (MDB), ex-vice de Casagrande e Hartung, lidera ao governo

Já a disputa pelo governo do Espírito Santo é encabeçada pelo atual governador, Ricardo Ferraço (MDB). Em dois cenários simulados pela pesquisa Real Time Big Data, ele aparece na liderança variando entre 36% e 39% das intenções de voto.

Eleito vice de Casagrande em 2022, Ferraço assumiu o governo capixaba em abril deste ano após o titular renunciar para disputar o Senado. De 2007 a 2011, ele já havia atuado como vice-governador na chapa de Paulo Hartung, migrando do PSDB para o MDB durante o mandato.

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Principal rival de Ferraço na disputa pelo Executivo, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), varia de 28% a 33% do eleitorado na corrida. No levantamento Real Time Big Data anterior, publicado em março, ele chegou a aparecer empatado com o então vice-governador, mas recuou nas intenções de voto desde então.

Governador — 1º turno (cenário 1)

  • Ricardo Ferraço (MDB): 39%
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%
  • Helder Salomão (PT): 10%
  • Nulo/Branco: 8%
  • Não sabe/não respondeu: 10%
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Governador — 1º turno (cenário 2)

  • Ricardo Ferraço (MDB): 36%
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 28%
  • Magno Malta (PL): 14%
  • Helder Salomão (PT): 10%
  • Nulo/Branco: 8%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

Nas simulações de segundo turno, Ferraço também aparece como favorito a renovar seu mandato por mais quatro anos. Em três cenários de confronto direto, o atual governador pontua entre 43% e 54% dos votos, derrotando Pazolini, Magno Malta e o deputado federal Helder Salomão (PT).

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Governador — 2º turno (cenário 1)

  • Ricardo Ferraço (MDB): 43%
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 37%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sabe/não respondeu: 11%

Governador — 2º turno (cenário 2)

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  • Ricardo Ferraço (MDB): 54%
  • Helder Salomão (PT): 23%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sabe/não respondeu: 13%

Governador — 2º turno (cenário 3)

  • Ricardo Ferraço (MDB): 50%
  • Magno Malta (PL): 28%
  • Nulo/Branco: 11%
  • Não sabe/não respondeu: 11%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 6 e 8 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código ES-06698/2026.

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