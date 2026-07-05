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Brasil

Ex-esposa de goleiro Bruno é encontrada depois de três dias desaparecida

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza estava sumida desde a última quinta-feira, 2

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 14h12 | Atualizado em 5 jul 2026, 14h13
Bruno, Luiz Henrique Romão e Dayanne Rodrigues do Carmo na sala de audiência do Fórum de Contagem, Minas Gerais
Bruno, Luiz Henrique Romão e Dayanne Rodrigues do Carmo na sala de audiência do Fórum de Contagem, Minas Gerais (Reuters/VEJA)
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Ex-esposa de goleiro Bruno é encontrada depois de três dias desaparecida Priorize VEJA no Google

A ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, deu entrada em um hospital de Belo Horizonte na noite deste sábado, 4, depois de três dias desaparecida. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que não deu mais detalhes sobre as circunstâncias em que ela foi encontrada.

Dayanne desapareceu na última quinta-feira, 2,  no município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital mineira. Ela deixou uma carta de despedida, e as investigações apontam, até o momento, para um desaparecimento voluntário. Em conversa com o jornal local O Tempo, o atual marido de Dayanne informou que encontrou diversas mensagens da esposa com agiotas, com cobranças de uma suposta dívida.

Relação com o goleiro Bruno Fernandes

Dayanne namorava com o ex-goleiro do Flamengo quando Eliza Smaudio foi assassinada pelo atleta, em junho de 2010. Na época, ela chegou a ser presa e denunciada pelo sequestro de Bruninho, filho de Eliza com o jogador. As investigações apontavam que Dayanne ficou com o bebê no sítio de Bruno, e teria dito à polícia que o garoto havia sido abandonado pela mãe. Bruno foi condenado pelo assassinato de Elize, mas Dayanne acabou absolvida das acusações.

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