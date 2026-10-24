Ex-deputado do Novo pediu doação a Daniel Vorcaro na campanha de 2018

Ex-deputado do Novo, Vinicius Poit pediu doações a Daniel Vorcaro na campanha em que se elegeu deputado federal por São Paulo, em 2018.

Após jantar com o banqueiro, Poit mandou dados bancários para que o dono do Master fizesse um repasse.

“Fala, Daniel! Tudo bem? Vinicius Poit aqui. Foi um prazer ontem, irmão! Jantar espetacular e papo produtivo pra mudarmos nosso país! Se puder contribuir e fazer uma doação, agradeço demais”, disse o candidato.

“Aí é só fazer a transferência e me avisas. Qualquer dúvida me escreve tb, estou à disposição. Agradeço a confiança e o apoio. Conto com vc! Forte abraço!”, seguiu Poit.

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Ao que tudo indica, no entanto, o então candidato não convenceu o banqueiro a abrir a carteira, que se limitou a agradecer pelo jantar.