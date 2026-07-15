Ex de Cartolouco reage a declarações do influenciador após denúncia

Gabriella Augusto voltou a se manifestar sobre as denúncias de violência envolvendo o ex-namorado Lucas Strabko, o Cartolouco. Nesta terça-feira, 15, ela publicou uma série de vídeos nas redes sociais em que rebate as declarações do influenciador, divulga áudios e afirma ter provas das agressões que diz ter sofrido durante o relacionamento.

Segundo Gabriella, Cartolouco mentiu ao afirmar que teria sido inocentado pela Justiça. Ela também compartilhou um áudio em que o ele aparece chorando, pedindo uma nova chance e admitindo que a ex-companheira “já conheceu muita coisa ruim” ao seu lado e pede que “conheça o meu melhor”. Em outro trecho divulgado, a mãe dele afirma que o filho é alcoólatra e precisa de tratamento, declaração usada por Gabriella para sustentar que a família tinha conhecimento da situação.

No desabafo, Gabriella contou que decidiu tornar pública a história após receber mensagens de mulheres sobre episódios semelhantes. “Eu só quero que nenhuma mulher mais passe isso na mão desse cara. Por muito tempo eu vivi com medo, culpa e vergonha. Hoje entendo que preciso colocar um ponto final nessa história”, declarou.

As novas publicações acontecem após a reportagem exibida pelo Fantástico, que reuniu relatos de três ex-namoradas de Cartolouco sobre supostas agressões físicas, psicológicas e patrimoniais. O influenciador nega todas as acusações e afirma que pretende provar sua inocência na Justiça.

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