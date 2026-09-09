Ex de Ana Castela e influenciador do agro, Cesar Rincon é preso em fazenda

Cesar Rincon foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira, 9, em sua propriedade rural localizada em Araranguá (SC). Durante a ação, os policiais apreenderam 329 cartuchos de munição.

A operação foi realizada após quase dois meses de investigação sobre a suspeita de posse irregular de armas e munições no imóvel. O próprio influenciador publicou um vídeo mostrando a presença dos policiais na residência e chegou a apresentar as armas aos agentes.

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Após a fiscalização, Cesar foi encaminhado para a sede da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), onde foi autuado em flagrante. Após pagar fiança de R$ 10 mil, foi liberado e responderá ao processo em liberdade. Rincon já foi apontado como affair de Ana Castela.

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O influenciador do agronegócio, natural de Mato Grosso do Sul, mantém uma propriedade rural avaliada em R$ 5 milhões. Ele ganhou notoriedade nas redes ao associar conteúdos relacionados a fazendas, máquinas, festas e shows. Atualmente, soma mais de 5,4 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha registros de sua rotina e de atividades ligadas ao campo. Recentemente foi expulso da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, por se envolver em uma briga.