Ex-CEO da Hurb tenta fugir da polícia, mas é preso pela terceira vez
Acusado de furto qualificado, João Ricardo Rangel Mendes correu dos agentes, mas foi alcançado ao tropeçar e cair em via da Barra da Tijuca
Ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel Mendes foi preso nesta terça-feira, 24, por furto qualificado após ser localizado em um condomínio da Barra da Tijuca. Policiais civis da 14ª DP (Leblon) chegaram ao empresário, fundador do antigo Hotel Urbano, por meio de informações de inteligência. Mais uma vez, ele tentou fugir dos agentes. A Polícia Civil informou que, no início das diligências, João Ricardo ainda adotou postura colaborativa. Mas, no momento em que seria colocado dentro da viatura, correu repentinamente pela rua.
Ele foi perseguido até que tropeçou, caiu e foi imobilizado na Avenida Dulcídio Cardoso. Com escoriações nas mãos por causa da queda, foi levado para o Hospital Miguel Couto e, em seguida, conduzido para a delegacia.
É a terceira vez que o empresário, enredado em uma série de polêmicas, vai para a cadeia. Em janeiro deste ano, ele foi preso ao ser flagrado tentando embarcar em um voo em Jericoacoara, no Ceará, usando um documento falso e com sua tornozeleira eletrônica descarregada. No dia seguinte, obteve liberdade provisória, mas a Justiça do Rio reconsiderou a situação com base no descumprimento geral das medidas cautelares.
No início de 2025, Mendes foi preso no Rio de Janeiro sob acusação de furto de obras de arte de um hotel de luxo. O caso contou com grande repercussão devido ao papel do ex-CEO na Hurb, empresa que foi forçada a encerrar suas operações formais no Brasil em abril do mesmo ano. A agência de viagens mergulhou numa grave crise com sanções regulatórias e milhares de reclamações de consumidores por pacotes de viagem não entregues.