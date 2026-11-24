Ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel Mendes foi preso nesta terça-feira, 24, por furto qualificado após ser localizado em um condomínio da Barra da Tijuca. Policiais civis da 14ª DP (Leblon) chegaram ao empresário, fundador do antigo Hotel Urbano, por meio de informações de inteligência. Mais uma vez, ele tentou fugir dos agentes. A Polícia Civil informou que, no início das diligências, João Ricardo ainda adotou postura colaborativa. Mas, no momento em que seria colocado dentro da viatura, correu repentinamente pela rua.

Ele foi perseguido até que tropeçou, caiu e foi imobilizado na Avenida Dulcídio Cardoso. Com escoriações nas mãos por causa da queda, foi levado para o Hospital Miguel Couto e, em seguida, conduzido para a delegacia.

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É a terceira vez que o empresário, enredado em uma série de polêmicas, vai para a cadeia. Em janeiro deste ano, ele foi preso ao ser flagrado tentando embarcar em um voo em Jericoacoara, no Ceará, usando um documento falso e com sua tornozeleira eletrônica descarregada. No dia seguinte, obteve liberdade provisória, mas a Justiça do Rio reconsiderou a situação com base no descumprimento geral das medidas cautelares.