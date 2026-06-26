‘Ex-bolsonarista’ escapa de processo por difamação após se retratar com Moraes

O ministro Nunes Marques, do STF, extinguiu a punibilidade do deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) pelo crime de difamação contra o também ministro Alexandre de Moraes.

A medida ocorreu após Otoni fazer duas retratações públicas a Moraes, depois de chamá-lo de “lixo”, “canalha”, “vergonha”, “esgoto” e “déspota”, entre outros xingamentos, em transmissões ao vivo em redes sociais.

O deputado, contudo, segue réu por outros dois crimes relacionados ao mesmo episódio: injúria e coação no curso do processo.

Otoni realizou duas retratações a Moraes, a primeira ainda em 2020, pouco depois dos xingamentos, e a segunda em 2025, quando já era réu.

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“Eu quero, nesse momento, com a alma cheia de paz no coração, entendendo que este foi o momento que eu desejo apagar da história da minha vida, eu gostaria de me dirigir ao ministro Alexandre de Moraes e pedir desculpas, perdão, por este comportamento”, declarou o parlamentar, em vídeo, no ano passado.

A PGR destacou que a retratação, antes da sentença, permite o fim da punibilidade para os crimes de calúnia e difamação. Nunes Marques concordou com esse argumento.

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O ministro ressaltou, contudo, que isso não se aplica aos outros dois crimes imputados a Otoni, e por isso a ação penal vai prosseguir.

Otoni era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ser um dos vice-líderes do governo dele na Câmara dos Deputados. Nos últimos anos, no entanto, se afastou e passou a fazer críticas a Bolsonaro.

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