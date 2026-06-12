Ex-assessores de Bolsonaro se livram de investigação por fraude em cartão de vacina
Antigo membros do gabinete presidencial chegaram a ficar presos preventivamente por quatro meses em 2023
O Ministério Público Federal pediu o arquivamento da investigação por fraude no cartão de vacina contra os ex-assessores presidenciais Max Guilherme Machado de Moura e Sérgio Rocha Cordeiro.
Os dois, que trabalharam com o ex-presidente Jair Bolsonaro, chegaram a ficar quatro meses presos preventivamente em 2023 pela suspeita de participação no esquema.
A solicitação será analisada agora pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde a apuração tramita desde o ano passado, quando saiu do STF.
“A única medida a ser adotada em face de Max Guilherme e Sérgio Rocha é o arquivamento das investigações ante a ausência de elementos mínimos de autoria delitiva”, argumentou o MPF.
Max e Cordeiro foram assessores especiais do gabinete de Bolsonaro durante a Presidência. Depois, foram nomeados para acompanhá-lo fora do cargo, como parte da equipe que todo ex-presidente tem direito.
Os dois foram investigados porque tiveram cartões falsos de vacinação criados em seu nome. Para o MPF, contudo, não foi “demonstrado, de forma inequívoca”, que os tenham “concorrido dolosamente” para as práticas investigadas.