Ex-assessores de Bolsonaro se livram de investigação por fraude em cartão de vacina

O Ministério Público Federal pediu o arquivamento da investigação por fraude no cartão de vacina contra os ex-assessores presidenciais Max Guilherme Machado de Moura e Sérgio Rocha Cordeiro.

Os dois, que trabalharam com o ex-presidente Jair Bolsonaro, chegaram a ficar quatro meses presos preventivamente em 2023 pela suspeita de participação no esquema.

A solicitação será analisada agora pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde a apuração tramita desde o ano passado, quando saiu do STF.

“A única medida a ser adotada em face de Max Guilherme e Sérgio Rocha é o arquivamento das investigações ante a ausência de elementos mínimos de autoria delitiva”, argumentou o MPF.

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Max e Cordeiro foram assessores especiais do gabinete de Bolsonaro durante a Presidência. Depois, foram nomeados para acompanhá-lo fora do cargo, como parte da equipe que todo ex-presidente tem direito.

Os dois foram investigados porque tiveram cartões falsos de vacinação criados em seu nome. Para o MPF, contudo, não foi “demonstrado, de forma inequívoca”, que os tenham “concorrido dolosamente” para as práticas investigadas.