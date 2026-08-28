Evento vai reunir civis e militares em treinamento contra ataques hackers
Evento inclui competição para descobrir potenciais vulnerabilidades
O Exército vai promover, em setembro, a oitava edição do Exercício Guardião Cibernético, um treinamento contra ataques hackers.
A programação acontece entre os dias 21 e 25 e deve reunir mais de 240 organizações, incluindo órgãos governamentais, instituições de ensino e empresas.
Uma das atividades será a Operação Curupira III, um exercício no estilo “Capture the Flag”, que serve para encontrar possíveis fragilidades em sistemas.
São duas competições separadas, uma destinada aos civis e outra aos militares. Cerca de 830 pessoas já se inscreveram, sendo a maioria civis.
A condução será feita pela empresa GoHacking, que já realizou treinamentos com mais de 100 mil pessoas, sendo 30 mil em um evento com a Febraban.
“Quando uma equipe passa por uma simulação, consegue enxergar pontos de atenção que dificilmente aparecem no dia a dia. É uma forma de avaliar a preparação técnica, os processos e a capacidade de reação antes que uma situação real coloque tudo isso à prova”, afirma Junior Santos, CFO e sócio da GoHacking.