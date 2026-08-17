Evento reúne especialistas para debater os desafios da reforma tributária e o protagonismo feminino no setor
Encontro reunirá especialistas para discutir temas como reforma tributária, inteligência artificial, conformidade fiscal e devedor contumaz
A Afresp (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo), em parceria com o Women in Tax Brazil (WIT), promove no dia 20 de agosto, em São Paulo, o evento “Mulheres que Transformam a Tributação”.
O encontro reunirá especialistas da Administração Tributária, do setor privado e da advocacia para discutir temas como reforma tributária, inteligência artificial, conformidade fiscal e devedor contumaz, além de promover o intercâmbio de experiências e o fortalecimento da atuação feminina na área tributária.
O evento será realizado no auditório da Afresp, das 9h às 17h, com credenciamento a partir das 8h30..
Programação
9h | Abertura oficial WIT e Afresp
9h30 às 10h30 | Painel “Devedor Contumaz”
Palestrantes: Raquel Preto, Tatiane Piscitelli, Kenia Cunha e Flávia Guimarães Leardini
Mediação: Daniela Lara
10h30 às 11h30 | Painel “A Reforma Tributária sob a Ótica da Administração Tributária”
Palestrantes: Tatiana Martins, Fabiane Botechia e Maria Augusta Sanches
Mediação: Fernanda Pazello
11h30 às 14h | Intervalo para almoço
14h às 15h | Painel “IA e Administração Tributária”
Palestrantes: Lilian Lima e Sheyne Leal
Mediação: Catarina Rodrigues
15h às 16h | Painel “Conformidade Fiscal”
Palestrantes: Simone Terra, Zabetta Macarini Gorissen e Danielle Fratini
Mediação: Renata Cubas
16h às 17h | Painel inspiracional “Autoridade sem Permissão: voz, negociação e estratégia para mulheres que transformam o Estado e a sociedade”
Convidada: Luciana Grillo
17h | Encerramento e happy hour de networking
Local: Auditório da Afresp – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 – Jardim Paulista – São Paulo (SP)