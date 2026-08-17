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Evento reúne especialistas para debater os desafios da reforma tributária e o protagonismo feminino no setor

Encontro reunirá especialistas para discutir temas como reforma tributária, inteligência artificial, conformidade fiscal e devedor contumaz

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 18h30
LENTIDÃO - Plenário da Câmara: após meses de atraso, reforma tributária é votada a toque de caixa
LENTIDÃO - Plenário da Câmara: após meses de atraso, reforma tributária é votada a toque de caixa (Gabriela Biló/Folhapress/.)
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Evento reúne especialistas para debater os desafios da reforma tributária e o protagonismo feminino no setor Priorizar nos meus resultados Google

A Afresp (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo), em parceria com o Women in Tax Brazil (WIT), promove no dia 20 de agosto, em São Paulo, o evento “Mulheres que Transformam a Tributação”.

O encontro reunirá especialistas da Administração Tributária, do setor privado e da advocacia para discutir temas como reforma tributária, inteligência artificial, conformidade fiscal e devedor contumaz, além de promover o intercâmbio de experiências e o fortalecimento da atuação feminina na área tributária.

O evento será realizado no auditório da Afresp, das 9h às 17h, com credenciamento a partir das 8h30..

Programação

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9h | Abertura oficial WIT e Afresp

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9h30 às 10h30 | Painel “Devedor Contumaz”

Palestrantes: Raquel Preto, Tatiane Piscitelli, Kenia Cunha e Flávia Guimarães Leardini

Mediação: Daniela Lara

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10h30 às 11h30 | Painel “A Reforma Tributária sob a Ótica da Administração Tributária”

Palestrantes: Tatiana Martins, Fabiane Botechia e Maria Augusta Sanches

Mediação: Fernanda Pazello

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11h30 às 14h | Intervalo para almoço

14h às 15h | Painel “IA e Administração Tributária”

Palestrantes: Lilian Lima e Sheyne Leal

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Mediação: Catarina Rodrigues

15h às 16h | Painel “Conformidade Fiscal”

Palestrantes: Simone Terra, Zabetta Macarini Gorissen e Danielle Fratini

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Mediação: Renata Cubas

16h às 17h | Painel inspiracional “Autoridade sem Permissão: voz, negociação e estratégia para mulheres que transformam o Estado e a sociedade”

Convidada: Luciana Grillo

17h | Encerramento e happy hour de networking

Local: Auditório da Afresp – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 – Jardim Paulista – São Paulo (SP)

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