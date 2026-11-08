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Brasil

Evento em Brasília vai debater o impacto das fake news nas últimas eleições no Brasil

Discussão será orientada pela divulgação de uma pesquisa sobre o tema

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 12h01
"Notícias falsas" escrito em teclado
Redes sociais viraram terreno fértil para a propagação de mentiras (Freepik/Reprodução)
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Evento em Brasília vai debater o impacto das fake news nas últimas eleições no Brasil Priorize VEJA no Google

A Fundação Friedrich Naumann, o Centro de Liderança Pública e a Oficina Consultoria vão lançar, na terça-feira (10), em Brasília, uma pesquisa sobre a percepção dos brasileiros a respeito das fake news divulgadas durantes as eleições de 2026.

Elaborada pelo Instituto Idea, a pesquisa mostra a influência das redes sociais e da inteligência artificial na circulação de informações durante o período eleitoral, além dos impactos da desinformação sobre a confiança dos eleitores no processo democrático.

Para o levantamento, o instituto ouviu 1.508 pessoas de todas as regiões do país entre 26 e 27 de outubro.

Durante o evento — no Edifício Morro Vermelho, 10º andar, SCS, Quadra 1 –, além da apresentação dos dados detalhados da pesquisa, especialistas participarão de um debate sobre eleições, desinformação, confiança pública e os desafios para fortalecer a democracia.

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