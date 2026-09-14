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Brasil

Evento do Pacto Global da ONU em Nova York discute crime organizado e governança da IA

Quinta edição do SDGs in Brazil vai debater direitos humanos, trabalho, meio ambiente e pauta anticorrupção

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 07h30
Skyline de Nova York com o edifício da ONU em destaque, o Empire State Building à esquerda e um arranha-céu em construção à direita, sob um céu azul claro e reflexo na água
Sede das Nações Unidas, em Nova York (Ian Ramírez/Pexels/Reprodução)
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O Pacto Global da ONU – Rede Brasil realizará na sexta-feira a quinta edição do SDGs in Brazil, um fórum internacional sobre sustentabilidade corporativa.

O evento ocorrerá na sede das Nações Unidas, em Nova York, antes da Climate Week NYC e da abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU.

A sigla SDGs se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals, em inglês).

A programação incluirá a abordagem de temas como direitos humanos, trabalho, meio ambiente e pauta anticorrupção.

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Entre os destaques estão a análise sobre os riscos de infiltração do crime organizado nas cadeias globais de suprimento com participação do Diretor de Controle Interno da Interpol, o delegado brasileiro Eugênio Ricas.

Também haverá debates sobre a chance de “falência hídrica” e sobre a governança ética de inteligência artificial.

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