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O presidente Lula tenta se afastar da crise do STF, afirmando não ser responsável pela indicação de Alexandre de Moraes. Ele atribui a culpa a Flávio Bolsonaro, mas comete um engano histórico. Lula defende a investigação de Moraes, como de “todo mundo”, mas também elogia o ministro por sua atuação no TSE durante as eleições.

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Buscando se afastar da crise no STF que desgasta o governo, o presidente Lula disse, nesta quarta, que não é responsável por Alexandre de Moraes estar no Supremo.

“Eu não era presidente quando o Alexandre de Moraes foi indicado ao STF”, diz Lula — confirmando apuração do Radar –, acusando Flávio Bolsonaro de ser responsável por Moraes, por André Mendonça e por Nunes Marques. “Ele é o culpado e não eu”, segue Lula sobre quem indicou Alexandre de Moraes ao STF.

No caso de Moraes, o petista fez uma confusão, já que o magistrado foi escolhido por Michel Temer para o Supremo em 2017, período em que o filho de Jair Bolsonaro ainda não estava no Senado.

Ignorando a blindagem que os ministros escolhidos por ele para o STF deram a Moraes, Lula defendeu que o ministro seja investigado como “todo mundo”.

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“Todo mundo que cometeu erro, em qualquer área, tem que ser julgado. Eu defendo um julgamento justo, com direito de defesa, mas se a pessoa cometeu delito, ela tem que pagar o preço. Isso vale para mim, vale para o Alexandre de Moraes, vale para o Fachin”, segue Lula.

Depois de defender uma investigação sobre os laços de Moraes com Daniel Vorcaro, Lula elogiou o magistrado: “Acho que o Alexandre de Moraes prestou dois grandes serviços à democracia brasileira. Ele foi presidente do TSE nas eleições em que eu ganhei as eleições. Ele sabe, o Brasil sabe a tentativa que o Bolsonaro fez para tentar destruir a credibilidade da urna brasileira, que é o processo eleitoral mais moderno e mais rápido”.

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O raio-x dos ministros do STF